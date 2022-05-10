"Манчестер Сіті" оголосив про придбання Ерлінга Голанда (відео)

До нового клубу 21-річний футболіст приєднається 1 липня 2022 року.

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Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" оголосив про перехід норвезького нападника Ерлінга Голанда. Відповідна заява з'явилася на офіційній сторінці клубу у Twitter.

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Відповідно до заяви британського клубу, трансфер поки що не оформлений юридично, оскільки наразі узгоджуються деталі особистого контракту гравця. Але трансфер уже можна вважати таким, що відбувся — Голанд прибуде в "Манчестер Сіті" 1 липня 2022 року.

Ерлінг Голанд перейшов у "Манчестер Сіті": хто і скільки отримає?

Британське видання The Telegraph опублікувало всі ключові цифри навколо трансферу Голанда у "Манчестер Сіті".

"Боруссія" (Дортмунд), за яку норвежець виступав останніми сезонами, отримає від англійців 60 мільйонів євро. Ще 15 мільйонів німецький клуб може заробити як бонуси за результативність гравця у новій команді.

Що стосується контракту Голанда, то він буде розрахований на п'ять років, за які норвезький футболіст заробить 115 мільйонів євро.

Не залишаться обділеними й агенти гравця: за цю угоду вони матимуть 50 мільйонів євро.

Ерлінг Голанд: статистика виступів за "Боруссію" (Д)

Ерлінг Голанд прийшов у дортмундську "Боруссію" взимку 2020 року та швидко завоював симпатії вболівальників. За два роки у клубі він зіграв у 88 матчах, у яких уражав ворота суперника 85 разів. Найчастіше Голанд забивав у Бундеслізі: 61 м'яч.

Незважаючи на високу результативність, в активі Голанда не так багато трофеїв: лише три. Він виграв чемпіонат та Кубок Австрії (2018/2019) у складі "Ред Булл Зальцбург", а з "Боруссією" — Кубок Німеччини в сезоні 2020/2021.

[ + – ] Ерлінг Голанд залишає "Боруссію" Дортмунд

Нагадаємо, 9 травня Фокус розповідав, що Ерлінг Голанд пройшов медогляд у "Манчестер Сіті" та повернувся до Дортмунду, щоб зіграти свій останній матч у складі "Боруссії". Спеціалізований трансферний ресурс Transfermarkt.com оцінює вартість 21-річного норвежця у 150 мільйонів євро.