Відступні — 400 млн євро: "Реал" підписав великий контракт із німецьким футболістом (відео)

Мадридський клуб оголосить про трансфер захисника після фіналу Ліги чемпіонів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Німецький футболіст Антоніо Рюдігер найближчим часом стане гравцем мадридського "Реала", повідомляє The Athletic.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

29-річний гравець підписав із "галактикос" чотирирічний контракт, згідно з яким його зарплата становитиме 9-10 мільйонів євро на рік, після вирахування податків. Окрім солідної заробітної плати, досвідчений захисник отримає ще й підписний бонус під час переходу в "Реал".

Рюдігер уже пройшов медогляд у новому клубі, але про трансфер оголосять після фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому "Реал" зіграє проти "Ліверпуля".

Зазначається, що у контракті Рюдігера з "Реалом" прописано суму відступних у розмірі 400 мільйонів євро. Стільки має заплатити будь-який клуб, який захоче отримати німецького захисника.

Антоніо Рюдігер із 2017 року виступав у складі "Челсі". Він залишає лондонський клуб після п'яти сезонів, оскільки клуб не запропонував йому нового трудового договору. Таким чином, Рюдігер йде в "Реал" на правах вільного агента. У складі "Челсі" Рюдігер вигравав Лігу чемпіонів УЄФА (2021), Лігу Європи УЄФА (2019), Суперкубок УЄФА (2021), Кубок Англії (2018) та Клубний чемпіонат світу (2021). Єдиний великий трофей, який йому не вдалося виграти у складі Челсі — чемпіонат Англії.

Антоніо Рюдігер відомий своєю жорсткою манерою гри — уболівальники часто наголошували на його агресивних діях при відборі м'яча у суперника.

[ + – ] Антоніо Рюдігер: найкращі відбори

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нападник "Боруссії" (Дортмунд) Ерлінг Голанд став гравцем "Манчестер Сіті". Англійський клуб заплатить за норвезького футболіста 60 мільйонів євро і ще 50 мільйонів отримають його агенти як комісійні за посередницькі послуги.