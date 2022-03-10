"Челси" получил запрет на продажу билетов и атрибутики

Новые санкции по отношению к Роману Абрамовичу затронули и его футбольный клуб.

Футбольный клуб "Челси" пострадал из-за санкций британского правительства к собственнику клуба Роману Абрамовичу, сообщает издание Si.com.

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Отмечается, что "Челси" не может продавать билеты на домашние матчи, поскольку компании Абрамовича, согласно новым санкциям, ограничиваются в доходах и не могут вести торговые операции на территории Великобритании. Соответственно, продажа клубной атрибутики также будет на время приостановлена.

В то же время, лондонский клуб не останется без поддержки болельщиков: владельцы абонементов по-прежнему могут посещать матчи "Челси".

"Синие" получили специальную лицензию на продолжение деятельности, связанной с футболом. Тем не менее, действия вне поля, такие как оформление трансферов и продление контрактов, приостановлены.

"Это включает в себя разрешения для клуба продолжать проводить матчи и вести другую деятельность, связанную с футболом, что, в свою очередь, защитит Премьер-лигу, более широкую футбольную структуру, преданных болельщиков и другие клубы. Лицензия будет постоянно пересматриваться, и мы будем тесно сотрудничать с футбольными властями", — говорится в официальном заявлении британского правительства.

Напомним, что Роман Абрамович был включен в санкционный список британского правительства сегодня утром, вместе с рядом других бизнесменов. Активы российских миллиардеров были заморожены и им был запрещен въезд в Великобританию.

Ранее Роман Абрамович передал управление клубом в благотворительный фонд и формально перестал быть собственником "Челси". Позже Роман Абрамович объявил о продаже "Челси", но пока не нашел покупателей. Объявленная стоимость клуба — 3 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, на продажу пойдет и лондонская элитная недвижимость Абрамовича.