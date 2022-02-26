Роман Абрамович передал управление "Челси" благотворительному фонду

В 2018 году у олигарха были сложности с британской визой — и он оформил паспорт Израиля. А сейчас из-за санкций для "клуба друзей Путина" формально перестал быть собственником "Челси".

Российский бизнесмен Роман Абрамович, владелец лондонского "Челси", передал свои обязанности по управлению футбольным клубом благотворительному фонду. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте.

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Отмечается, что на протяжении почти 20 лет, с тех пор как Абрамович стал владельцем "Челси", он всегда руководствовался его интересами — в сущности, был его попечителем, чем обеспечил нынешние успехи, а также создал задел на будущее.

Сейчас же, по мнению бизнесмена, у благотворительного фонда больше возможностей, чтобы заботиться о его интересах, игроках, сотрудниках и болельщиках.

После вторжения российских войск в Украину британское руководство ввело беспрецедентные санкции против РФ. Но все же в отношении самого Романа Абрамовича персональных мер воздействия не последовало.

Чем известен Роман Абрамович?

Российский олигарх находится в рейтинге самых состоятельных жителей планеты. Есть мнение, что у него тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, сам же Абрамович это обстоятельство всячески опровергает.

У Абрамовича есть гражданство РФ, Израиля, а с недавних пор и Португалии. Израильский паспорт он оформил уже после того, как в 2018 году власти Великобритании не хотели продлевать его британскую визу. Затем он переехал в Тель-Авив.

Ранее Фокус сообщал, что УЕФА, возможно, расторгнет спонсорское соглашение с "Газпромом". Даже в свете значительных финансовых потерь европейские спортивные чиновники готовы пойти на радикальные решения из-за ситуации в Украине.