Роман Абрамович передав управління "Челсі" благодійному фонду

2018 року олігарх мав складнощі з британською візою, але він знайшов вихід — оформив паспорт Ізраїлю. А зараз через можливі санкції для "клубу друзів Путіна" формально перестав бути власником "Челсі".

Російський бізнесмен Роман Абрамович, власник лондонського "Челсі", передав свої обов'язки щодо управління футбольним клубом благодійному фонду. Про це повідомляється у заяві на офіційному сайті.

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Зазначається, що протягом майже 20 років, відколи Абрамович став власником "Челсі", він завжди керувався його інтересами — по суті, був його піклувальником, чим забезпечив нинішні успіхи команди, а також створив заділ на майбутнє.

Зараз же, на думку бізнесмена, у благодійного фонду клубу більше можливостей, щоб дбати про його інтереси, гравців, співробітників та вболівальників.

Після вторгнення російських військ в Україну британське керівництво запровадило безпрецедентні санкції проти РФ. Але все ж таки щодо самого Абрамовича персональні заходи впливу не послідували.

Чим відомий Роман Абрамович?

Російський олігарх знаходиться у рейтингу найзаможніших жителів планети. Є думка, що він має тісні зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним, сам же Абрамович цю обставину всіляко спростовує.

Абрамович має громадянство РФ, Ізраїлю, а з недавніх пір ще й Португалії. Ізраїльський паспорт він оформив вже після того, як у 2018 році влада Великобританії не хотіла продовжувати його британську візу. Потім він переїхав до Тель-Авіва.

Раніше Фокус повідомляв, що УЄФА, можливо, розірватиме спонсорську угоду з "Газпромом". Навіть у світлі значних фінансових втрат європейські спортивні чиновники готові вдатися до радикальних рішень через ситуацію в Україні.