"Челсі" отримав заборону на продаж квитків і атрибутики

Нові санкції стосовно Романа Абрамовича торкнулися його футбольного клубу.

Футбольний клуб "Челсі" постраждав через санкції британського уряду до власника клубу Романа Абрамовича, повідомляє видання Si.com.

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Зазначається, що "Челсі" не може продавати квитки на домашні матчі, оскільки компанії Абрамовича, згідно з новими санкціями, обмежуються в доходах і не можуть проводити торгові операції на території Великобританії. Відповідно, продаж клубної атрибутики також буде на якийсь час припинено.

У той же час, лондонський клуб не залишиться без підтримки вболівальників: власники абонементів, як і раніше, можуть відвідувати матчі "Челсі".

"Сині" отримали спеціальну ліцензію на продовження діяльності, пов'язаної з футболом. Проте дії поза полем, такі як оформлення трансферів і продовження контрактів, призупинені.

"Це включає в себе дозволи для клубу продовжувати проводити матчі та вести іншу діяльність, пов'язану з футболом, що, у свою чергу, захистить Прем'єр-лігу, ширшу футбольну структуру, відданих уболівальників та інші клуби. Ліцензія постійно переглядатиметься, і ми будемо тісно співпрацювати з футбольною владою", — йдеться в офіційній заяві британського уряду.

Нагадаємо, що Роман Абрамович був включений до списку санкцій британського уряду сьогодні вранці, разом із низкою інших бізнесменів. Активи російських мільярдерів були заморожені, і їм було заборонено в'їзд до Великобританії.

Раніше Роман Абрамович передав управління клубом у благодійний фонд і формально перестав бути власником "Челсі". Пізніше Роман Абрамович оголосив про продаж "Челсі", але поки що не знайшов покупців. Оголошена вартість клубу – 3 млрд фунтів стерлінгів. Окрім того, на продаж піде і лондонська елітна нерухомість Абрамовича.