Загальні статки мільярдерів РФ скоротилися на $41,48 млрд з початку року, — рейтинг BBI

У рейтингу Bloomberg Billionaires Index йдеться, що найбільше постраждали власник газової компанії "Новатек" Геннадій Тимченко та власник нафтохімічного холдингу "Сібура" Леонід Міхельсон. Їх статки скоротилися на $7,06 і $6,65 млрд.

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Загальні статки російських мільярдерів різко впали з початку 2022 року, а до 1 червня великі бізнесмени втратили $41,48 млрд у сукупності. Найбільше постраждали власники газової компанії "Новатек" та нафтохімічного холдингу "Сібура" Геннадій Тимченко та Леонід Міхельсон. Їх статки скоротилися на $7,06 і $6,65 млрд. Про це вказано рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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В індекс увійшли 25 російських мільярдерів і 36 позначку світового рейтингу зайняв Володимир Потанін з $34,7 млрд, за перші пів року 2022 йому вдалося збільшити статки на $3,89 млрд.

Слідом за ним йде Леонід Міхельсон, до червня його статки оцінюють у $25,8, він втратив $6,65 млрд і розташувався на 47 позначці. На 55 місці знаходиться Володимир Лісін з $24 млрд, він втратив з початку року $4,05 млрд. Олексій Мордашов опинився на 57-му рядку з $23,7 млрд і втратив $5,11 млрд, а Алішер Усманов має $21 мільярд, втративши $233 млн.

Індекс розраховується на основі вартості акцій компаній, частки яких перебувають у власності мільярдерів. У цьому рейтингу знаходяться 500 найбагатших людей світу. Першим у рейтингу стоїть засновник компанії Space X Ілон Маск, його статки оцінюють у $224 млрд, проте він втратив $46,8 млрд за 6 місяців. Також до рейтингу BBI увійшов український олігарх Рінат Ахметов, розташувавшись на 341 місці із загальним статком у $6,88 млрд, а з початку року його статки впали на $4,78 млрд.

Нагадаємо, російський мільярдер Роман Абрамович хоче оскаржити санкції проти нього у суді ЄС у Люксембурзі. Раніше позови проти Ради ЄС, яка і запровадила проти них санкції, подали російські олігархи Петро Авен, Михайло Фрідман, Олексій Мордашов та інші.

24 травня ЗМІ писали про те, що російські олігархи готові пожертвувати Україні мільярди, щоб позбутися санкцій Заходу. За словами голови Мінфіну Канади Христі Фріланд, ініціатива походить від самих олігархів. Вони не згодні з агресивною політикою Кремля та незадоволені становищем, у якому опинилися.