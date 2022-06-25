Більше не допоможе окупанту: у Києві заарештували будівлю "Росатому" вартістю 60 млн. грн.

Організація приховала своє походження, не внісши дані до Державного реєстру прав на нерухомість. Незабаром об'єктом розпоряджатиметься АРМА.

У Києві Печерський суд заарештував будівлю, що належить російській державній корпорації "Росатом". Пресслужба Національної поліції розкрила подробиці на офіційному сайті.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Співробітники поліції розслідували фінансування армії РФ і виявили, що акціонерне товариство, створене за наказом президента Володимира Путіна та підпорядковане напряму "Росатому", володіє будинком у Подільському районі загальною площею 1000 квадратних метрів. Експерти оцінили об'єкт у 60 мільйонів гривень. Як з'ясувало слідство, власники приховали інформацію про будівлю, тому не внесли дані про неї до Державного реєстру прав на нерухомість, хоча вона зазначена у документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна.

Поліцейські обшукали будинок, а незабаром Печерський районний суд розпорядився заарештувати його за клопотанням Офісу генерального прокурора. Наразі майно, пов'язане з "Росатомом", передають у розпорядження Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Фото: Нацполіція

Раніше в Україні наклали арешт на майно російських бізнесменів, які спонсорують "Л/ДНР" та "Єдину Росію". АРМА передали активи великої компанії, яка займається виробництвом бетонних конструкцій. Як виявилося, бенефіціарні власники підтримують російську агресію, а один із них знаходиться в оточенні Володимира Путіна і будує нерухомість для спецслужб та військовослужбовців РФ.

У червні також заарештували активи білоруської компанії, яка причетна до фінансування російського вторгнення. СБУ з'ясувала, що підприємство купувало у Росії нафтопродукти, експортувало паливо в Україну, а податки сплачувало в обох країнах. Вартість заарештованих активів оцінили у 20 млрд грн.