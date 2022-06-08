В Україні заарештували майно російських бізнесменів-спонсорів "ЛДНР" та "Єдиної Росії"

Суд передав до управління АРМА активи виробника бетоноконструкцій на суму понад 2 млрд грн.

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В Україні заарештовано активи компанії, якою володіли особи з оточення президента РФ Володимира Путіна, повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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"Йдеться про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в Україну, так і за кордон, — зазначили в пресслужбі. — СБУ встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування так званих "Л/ДНР". Один із них належить до найближчого оточення президента Росії, є спонсором передвиборчої кампанії партії "Єдина Росія", а також будує житло для співробітників ФСБ та Збройних сил Росії".

За даними СБУ, керівництво компанії провело ребрендинг торгової марки, щоб уникнути міжнародних санкцій і, як і раніше, постачати продукцію на територію ОРДЛО.

Що втратили російські бізнесмени

Суд заарештував активи компанії на суму, що перевищує 2 млрд грн.

▪️ 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн ​​грн;

▪️ рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;

▪️ 9 банківських рахунків, на яких перебуває понад 104 млн грн.

Арешт майна став підсумком кримінального провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України);

▪ ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними пресслужби СБУ, заарештоване майно суд передав до управління Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Нагадаємо, наприкінці травня прокуратура Києва передала АРМА білоруську будівельну техніку вартістю понад 200 млн грн. Серед арештованого майна екскаватори, ковзанки, навантажувачі, бульдозери, машини для утримання доріг, автогрейдери, автогудронатори, генератори, трактори. Техніка належала дорожньо-будівельному тресту №2 із Гомеля, тресту №4 із Бреста та будівельно-монтажному тресту №8 із Мінська.

Раніше повідомляли, що суд заарештував рахунки компаній, що належать родичам народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака на суму понад 40 млн грн.