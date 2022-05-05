ДБР провело шість обшуків у родичів Медведчука та Козака: вилучено картини та антикваріат

Правоохоронці заарештували рахунки сім'ї нардепів, на яких зберігалось понад 40 мільйонів гривень.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Суд заарештував рахунки компаній, що належать родичам народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, на суму понад 40 мільйонів гривень. Також на об'єктах, пов'язаних із сім'ями політиків, пройшли обшуки, під час яких вилучили картини та антикваріат. Про це в четвер, 5 травня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами представників відомства, крім рахунків родичів нардепів, заарештовано їхні корпоративні права. Також відомо, що в середу, 4 травня, правоохоронці провели обшуки на об'єктах, пов'язаних із сім'ями депутатів, за шістьма адресами — однією в Київській та п'яти у Львівській областях.

"Під час слідчих дій вилучено цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності. Надалі ДБР ініціює питання про накладення на них арешту та їхню передачу до Національного агентства з управління активами", — йдеться в повідомленні.

У ДБР уточнили, що обшуки проводились у межах кримінального провадження про зловживання владою та порушення правил охорони або використання надр та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України). У відомстві додали, що родичі Медведчука та Козака фігурують у виробництві про незаконний видобуток піску на двох кар'єрах у Львівській області.

Держбюро розслідувань нагадало, що 27 квітня відомство вже проводило обшуки на 22 об'єктах у Львівській області, які належать родичам парламентаріїв. Тоді правоохоронці вилучили 108 тисяч доларів та 8500 євро.

"ДБР продовжує роботу зі знаходження та передачі коштів та майна, отриманих сумнівним шляхом, на потреби ЗСУ", — додали у відомстві.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни РФ проти України Медведчук, підозрюваний у державній зраді, втік з-під домашнього арешту. Політика затримала Служба безпеки України 12 квітня. Його соратник з "ОПЗЖ" Тарас Козак, який також проходить з виробництва про держзраду, не повертався в Україну з минулого року.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про позбавлення мандату народного депутата чотирьох представників "Опозиційної платформи — За життя" — Віктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабіновича та Олександра Качного за антиукраїнську діяльність. Водночас парламентарі ухвалили закон 7172-1, який забороняє діяльність проросійських партій в Україні.