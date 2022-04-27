У родичів Медведчука та Козака на Львівщині проводять обшуки, — ДБР (фото)

У відомстві нагадали, що під час обшуку однієї з квартир, що належить дружині Тараса Козака, було знайдено 108 тисяч доларів і 8500 євро.

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На Львівщині слідчі територіального відділення ДБР проводять обшуки на об'єктах нерухомості, що належать родичам народного депутата України Тараса Козака, а також братові голові правління політичної партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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У ДБР повідомляють, що обшуки проводять у межах кримінального провадження за підозрою в зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України). Родичі Козака та Медведчука є суб'єктами кримінального провадження з незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області.

Також слідчі мають намір встановити законність набуття майна родичами зазначених народних депутатів. Також перед співробітниками ДБР стоїть завдання з'ясувати, чи причетні суб'єкти розслідування до фінансування озброєної агресії Російської Федерації проти України.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Крім цього, у відомстві нагадали, що під час обшуку однієї з квартир, що належить дружині Тараса Козака, було знайдено кошти в розмірі 108 тисяч доларів США, 8500 євро, 18 600 рублів і документи на об'єкти нерухомості та банківські картки.

Раніше Фокус розповідав, що в Кремлі поки що не планують обмін Віктора Медведчука на українських цивільних і військових осіб, які наразі перебувають у заблокованому Маріуполі. У відповідь на запитання російських журналістів, чи Росія проводить переговори про можливість обміну Медведчука, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів: "Ні, про це не йдеться".