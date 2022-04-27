Кремль відповів на ідею обміну Медведчука на українських військовополонених і жителів Маріуполя

Москва поки що не обговорює плани щодо обміну нардепа від ОПЗЖ і кума президента РФ, якого затримали та допитують українські спецслужби.

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У Кремлі не думають над ідеєю обміну українського нардепа від "Опозиційної платформи — За життя", кума президента РФ Віктора Медведчука на українських військовополонених і жителів Маріуполя. Про це сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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У відповідь на запитання російських журналістів, чи Росія проводить переговори про можливість обміну Медведчука, Пєсков відповів: "Ні, про це не йдеться".

Інших деталей Пєсков не повідомив.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сумнівався раніше, що влада країни-аргесора погодиться обміняти Медведчука на військових, які захищають Маріуполь, і на жителів міста, які опинилися в облозі.

Затримання Медведчука в Україні

Про затримання проросійського політика співробітниками Служби безпеки України 12 квітня розповів президент України Володимир Зеленський. Нардеп втік із-під домашнього арешту після початку повномасштабного вторгнення Росії. Фокус раніше писав про кримінальні справи, які правоохоронці відкрили проти Медведчука.

Політика підозрюють у державній зраді та спробі розграбування ресурсів України в тимчасово окупованому Криму.

Українські спецслужби допитують Медведчука та його найближчих соратників. У Москві обіцяли уважно стежити за майбутнім нардепа, але зазначили, що він не є громадянином Росії.

Дружина Медведчука, колишня телеведуча Оксана Марченко просила влаштувати обмін чоловіка на полонених військових із Великобританії, які воювали на боці ЗСУ в Маріуполі.