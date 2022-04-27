Кремль ответил на идею обмена Медведчука на украинских военнопленных и жителей Мариуполя

Москва пока не обсуждает планы по обмену нардепа от ОПЗЖ и кума президента РФ, которого задержали и допрашивают украинские спецслужбы.

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В Кремле не думают над идеей обмена украинского нардепа от "Оппозиционной платформы — За жизнь", кума президента РФ Виктора Медведчука на украинских военнопленных и жителей Мариуполя. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В ответ на вопрос российских журналистов, проводит ли Россия переговоры о возможности обмена Медведчука, Песков ответил: "Нет, об этом речи не ведется".

Других деталей Песков не сообщил.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сомневался ранее, что власти страны-аргессора согласятся обменять Медведчука на военных, защищающих Мариуполь, и на жителей города, которые оказались в осаде.

Задержание Медведчука в Украине

О задержании пророссийского политика сотрудниками Службы безопасности Украины 12 апреля рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Нардеп сбежал из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения России. Фокус ранее писал об уголовных делах, которые правоохранители открыли против Медведчука.

Политика подозревают в государственной измене и попытке разграбления ресурсов Украины во временно оккупированном Крыму.

Украинские спецслужбы допрашивают Медведчука и его ближайших соратников. В Москве обещали внимательно следить за будущим нардепа, но отметили, что он не является гражданином России.

Супруга Медведчука, бывшая телеведущая Оксана Марченко просила устроить обмен мужа на пленных военных из Великобритании, воевавших на стороне ВСУ в Мариуполе.