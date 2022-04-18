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У Зеленского сомневаются, что Россия пойдет на обмен Медведчука

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Фото: Скриншот | РФ вряд ли согласится обменять Медведчука на жителей и защитников Мариуполя

Советник руководителя Офиса президента Подоляк считает, что нардеп предложил обмен "исходя из чувства самосохранения", однако Россия такой запрос не удовлетворит.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил сомнение, что российские власти примут предложение задержанного в Украине народного депутата, подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука касательно его обмена на военных, обороняющих осажденный Мариуполь, а также на жителей, которые оказались заблокированными в этом городе. Об этом представитель ОП сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Подоляка, Медведчук решил обратиться с предложением об обмене "исходя из чувства самосохранения", так как ему "нет ни единого места в нынешней Украине" и им руководит не стремление помочь заблокированным в Мариуполе людям, а желание "не платить здесь и сейчас по многочисленным долгам".

"Сомневаюсь, что сами просто упивающиеся кровью мариупольцев и азовцев россияне захотят вернуться на время в человеческий образ и всерьез поддержать инициативу Медведчука", — выразил мнение Подоляк.

Напомним, 12 апреля Служба безопасности Украины задержала Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения России. Спецслужбы выяснили, что Федеральная служба безопасности РФ пыталась незаконно вывезти одного из лидеров ОПЗЖ с территории Украины через Приднестровский регион Молдовы в Москву. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству РФ с предложением обменять кума президента РФ Владимира Путина на украинских военных, попавших в плен.

В свою очередь супруга Медведчука, бывшая телеведущая Оксана Марченко обратилась с просьбой обменять своего мужа на пленных британских военных, воевавших на стороне Украины. Уже 18 апреля СБУ опубликовала обращение Медведчука к Зеленскому и Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Ранее Фокус писал, что советник руководителя ОП Алексей Арестович сообщил о допросах, которые проводят с Медведчуком украинские правоохранители. Также стало известно и о задержании "многих людей" из окружения украинского политика.