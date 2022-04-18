У Зеленского сомневаются, что Россия пойдет на обмен Медведчука

Советник руководителя Офиса президента Подоляк считает, что нардеп предложил обмен "исходя из чувства самосохранения", однако Россия такой запрос не удовлетворит.

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил сомнение, что российские власти примут предложение задержанного в Украине народного депутата, подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука касательно его обмена на военных, обороняющих осажденный Мариуполь, а также на жителей, которые оказались заблокированными в этом городе. Об этом представитель ОП сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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По словам Подоляка, Медведчук решил обратиться с предложением об обмене "исходя из чувства самосохранения", так как ему "нет ни единого места в нынешней Украине" и им руководит не стремление помочь заблокированным в Мариуполе людям, а желание "не платить здесь и сейчас по многочисленным долгам".

"Сомневаюсь, что сами просто упивающиеся кровью мариупольцев и азовцев россияне захотят вернуться на время в человеческий образ и всерьез поддержать инициативу Медведчука", — выразил мнение Подоляк.

Напомним, 12 апреля Служба безопасности Украины задержала Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения России. Спецслужбы выяснили, что Федеральная служба безопасности РФ пыталась незаконно вывезти одного из лидеров ОПЗЖ с территории Украины через Приднестровский регион Молдовы в Москву. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству РФ с предложением обменять кума президента РФ Владимира Путина на украинских военных, попавших в плен.

В свою очередь супруга Медведчука, бывшая телеведущая Оксана Марченко обратилась с просьбой обменять своего мужа на пленных британских военных, воевавших на стороне Украины. Уже 18 апреля СБУ опубликовала обращение Медведчука к Зеленскому и Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Ранее Фокус писал, что советник руководителя ОП Алексей Арестович сообщил о допросах, которые проводят с Медведчуком украинские правоохранители. Также стало известно и о задержании "многих людей" из окружения украинского политика.