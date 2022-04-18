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Політика Віктора Медведчука затримала СБУ Справа Медведчука

Зеленський сумнівається, що Росія піде на обмін Медведчука

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Фото: Скриншот | РФ навряд чи погодиться обміняти Медведчука на жителів і захисників Маріуполя

Радник керівника Офісу президента Подоляк вважає, що нардеп запропонував обмін "виходячи із почуття самозбереження", однак Росія такий запит не задовольнить.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловив сумнів, що російська влада прийме пропозицію затриманого в Україні народного депутата, підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука щодо його обміну на військових, які обороняють оточений Маріуполь, а також на жителів, які виявилися заблокованими в цьому місті. Про це представник ОП повідомив в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

За словами Подоляка, Медведчук вирішив звернутися з пропозицією про обмін "виходячи з почуття самозбереження", тому що йому "немає жодного місця в нинішній Україні" та їм керує не прагнення допомогти заблокованим у Маріуполі людям, а бажання "не платити тут і зараз численні борги".

"Сумніваюся, що самі росіяни, які просто упиваються кров'ю маріупольців і азовців, захочуть повернутися на якийсь час у людський образ і всерйоз підтримати ініціативу Медведчука", — висловив думку Подоляк.

Нагадаємо, 12 квітня Служба безпеки України затримала Медведчука, який утік із-під домашнього арешту після початку повномасштабного вторгнення Росії. Спецслужби з'ясували, що Федеральна служба безпеки РФ намагалася незаконно вивезти одного з лідерів ОПЗЖ із території України через Придністровський регіон Молдови в Москву. Президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва РФ із пропозицією обміняти кума президента РФ Володимира Путіна на українських військових, які потрапили в полон.

У свою чергу дружина Медведчука, колишня телеведуча Оксана Марченко, звернулася з проханням обміняти свого чоловіка на полонених британських військових, які воювали на боці України. Вже 18 квітня СБУ опублікувала звернення Медведчука до Зеленського та Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і жителів Маріуполя.

Раніше Фокус писав, що радник керівника ОП Олексій Арестович повідомив про допити, які проводять із Медведчуком українські правоохоронці. Також стало відомо й про затримання "багатьох людей" із оточення українського політика.