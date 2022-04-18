Зеленський сумнівається, що Росія піде на обмін Медведчука

Радник керівника Офісу президента Подоляк вважає, що нардеп запропонував обмін "виходячи із почуття самозбереження", однак Росія такий запит не задовольнить.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловив сумнів, що російська влада прийме пропозицію затриманого в Україні народного депутата, підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука щодо його обміну на військових, які обороняють оточений Маріуполь, а також на жителів, які виявилися заблокованими в цьому місті. Про це представник ОП повідомив в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

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За словами Подоляка, Медведчук вирішив звернутися з пропозицією про обмін "виходячи з почуття самозбереження", тому що йому "немає жодного місця в нинішній Україні" та їм керує не прагнення допомогти заблокованим у Маріуполі людям, а бажання "не платити тут і зараз численні борги".

"Сумніваюся, що самі росіяни, які просто упиваються кров'ю маріупольців і азовців, захочуть повернутися на якийсь час у людський образ і всерйоз підтримати ініціативу Медведчука", — висловив думку Подоляк.

Нагадаємо, 12 квітня Служба безпеки України затримала Медведчука, який утік із-під домашнього арешту після початку повномасштабного вторгнення Росії. Спецслужби з'ясували, що Федеральна служба безпеки РФ намагалася незаконно вивезти одного з лідерів ОПЗЖ із території України через Придністровський регіон Молдови в Москву. Президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва РФ із пропозицією обміняти кума президента РФ Володимира Путіна на українських військових, які потрапили в полон.

У свою чергу дружина Медведчука, колишня телеведуча Оксана Марченко, звернулася з проханням обміняти свого чоловіка на полонених британських військових, які воювали на боці України. Вже 18 квітня СБУ опублікувала звернення Медведчука до Зеленського та Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і жителів Маріуполя.

Раніше Фокус писав, що радник керівника ОП Олексій Арестович повідомив про допити, які проводять із Медведчуком українські правоохоронці. Також стало відомо й про затримання "багатьох людей" із оточення українського політика.