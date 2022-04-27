У родственников Медведчука и Козака во Львовской области проводят обыски, — ГБР (фото)

В ведомстве напомнили, что во время обыска одной из квартир, которая принадлежит супруге Тараса Козака, было найдено 108 тысяч долларов и 8500 евро.

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Во Львовской области следователи территориального отделения ГБР проводят обыски на объектах недвижимости, которые принадлежат родственникам народного депутата Украины Тараса Козака, а также брату главе правления политической партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В ГБР сообщают, что обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины). Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

Также следователи намерены установить законность приобретения имущества родственниками указанных народных депутатов. Также перед сотрудникам ГБР стоит задача выяснить, причастны ли субъекты расследования к финансированию вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Кроме этого, в ведомстве напомнили, что во время обыска одной из квартир, которая принадлежит супруге Тараса Козака, были найдены денежные средства в размере 108 тысяч долларов США, 8500 евро, 18 600 рублей и документы на объекты недвижимости и банковские карты.

Ранее Фокус рассказывал, что в Кремле пока не планируют обмен Виктора Медведчука на украинских гражданских и военных лиц, которые на данный момент находятся в заблокированном Мариуполе. В ответ на вопрос российских журналистов, проводит ли Россия переговоры о возможности обмена Медведчука, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил: "Нет, об этом речи не ведется".