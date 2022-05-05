ГБР провело шесть обысков у родственников Медведчука и Козака: изъяты картины и антиквариат

Правоохранители арестовали счета семьи нардепов, на которых хранилось более 40 миллионов гривен.

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Суд арестовал счета компаний, принадлежащих родственникам народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака на сумму более 40 миллионов гривен. Также на объектах, связанных с семьями политиков, прошли обыски, в ходе которых были изъяты картины и антиквариат. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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По словам представителей ведомства, помимо счетов родственников нардепов были арестованы их корпоративные права. Также известно, что в среду, 4 мая, правоохранители провели обыски на объектах, связанных с семьями депутатов, по шести адресам — одному в Киевской и пяти во Львовской.

"В ходе следственных действий изъяты ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности. В дальнейшем ДБР будет инициирован вопрос о наложении на них ареста и их передаче в Национальное агентство по управлению активами", — говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что обыски проводились в рамках уголовного производства о злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 УК Украины). В ведомстве добавили, что родственники Медведчука и Козака фигурируют в производстве о незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

Госбюро расследований напомнило, что 27 апреля ведомство уже проводило обыски на 22 объектах во Львовской области, принадлежащих родственникам парламентариев. Тогда правоохранители изъяли 108 тысяч долларов и 8500 евро.

"ГБР продолжает работу по нахождению и передаче средств и имущества, полученных сомнительным путем, на нужды ВСУ", — добавили в ведомстве.

Напомним, после начала полномасштабной войны РФ против Украины Медведчук, подозреваемый в государственной измене, сбежал из-под домашнего ареста. Политик был задержан Службой безопасности Украины 12 апреля. Его соратник по ОПЗЖ Тарас Козак, который также проходит по производству о госизмене, не возвращался в Украину с прошлого года.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о лишении мандата народного депутата четырех представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" — Виктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабиновича и Александра Качного за антиукраинскую деятельность. В то же время парламентарии приняли закон 7172-1, запрещающий деятельность пророссийских партий в Украине.