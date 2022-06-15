Заарештовано активи білоруської компанії, яка причетна до фінансування вторгнення РФ, — СБУ

За даними силовиків, фірма закуповувала сировину на території Росії та сплачувала податки у бюджети обох країн.

Служба безпеки повідомила про арешт активів білоруської паливної компанії, яку підозрюють у фінансуванні військової агресії РФ в Україні. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

За даними правоохоронців, серед арештованих активів — корпоративні права та банківські рахунки, загальна вартість яких оцінюється майже у 20 мільйонів гривень.

У СБУ стверджують, що білоруська компанія спеціалізується на оптовому продажу різних видів палива, а протягом останнього року фірма експортувала на територію України нафтопродуктів на суму близько 20 млрд. гривень.

"Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в РФ і сплачувала податки до бюджетів обох країн. З огляду на це мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії Росії проти України", — йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці також зазначають, що всі заарештовані активи було передано до управління національному агентству АРМА. Розслідування щодо білоруської компанії у межах провадження здійснювалося відразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110-2 — "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або держкордону України";

ч. 5 ст. 191 — "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану".

Служба безпеки у своєму прес-релізі не вказує назву компанії, яку підозрюють у фінансуванні воєнної агресії РФ. Проте, на заблюрених знімках можна розглянути дизайн "БНК-Україна", яка є дочірньою фірмою найбільшого білоруського нафтотрейдера "Білоруська нафтова компанія".

[ + – ] СБУ повідомила про арешт активів паливної компанії БНК [ + – ] СБУ повідомила про арешт активів паливної компанії БНК

Нагадаємо, раніше ДБР повідомляло про арешт газу "Укрнафти", який був проданий на аукціоні за заниженими майже вдвічі цінами. За даними правоохоронців, реалізація палива напівдержавною компанією на сфальшованому аукціоні завдала збитків на суму майже 300 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що Кабмін передав у розпорядження "Нафтогазу" мережу українських АЗС, яку пов'язували з обвинуваченим у держзраді Віктором Медведчуком.