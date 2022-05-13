Кабмін передав у розпорядження "Нафтогазу" мережу АЗС Glusco, яку пов'язували із Медведчуком

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, рішення щодо передачі газозаправних станкцій дозволить подолати дефіцит палива в Україні.

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Кабінет міністрів України затвердив документ про передання 172 заправних станцій компанії Glusco, яку пов'язують із обвинуваченим у держзраді нардепом Віктором Медведчуком, у розпорядження держкомпанії "Нафтогаз". Про це повідомляє урядовий портал.

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За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, відповідне рішення щодо передачі відповідного майна на користь держави було винесене раніше судом.

"Позиція тут чітка: активи Росії та пов'язаних з нею компаній в Україні мають перейти нашій державі та працювати на благо нашої країни та всіх українців", — прокоментував Шмигаль передачу 172 АЗС компанії Glusco у розпорядження "Нафтогазу".

Глава Кабміну також припустив, що це рішення дозволить подолати дефіцит палива в Україні.

Справа Медведчука та мережа АЗС Glusco — хронологія подій

Нагадаємо, що компанія Proton Energy Group SA, до якої входить мережа газозаправних станцій Glusco, оголосила про припинення постачання нафтопродукції на український ринок у березні 2021 року після обшуків СБУ. Правоохоронці проводили слідчо-оперативні дії на об'єктах за підозрою в ухиленні від сплати податків у розмірі 240 млн. гривень.

Видання "ЛІГА" стверджувало, що мережа АЗС Glusco у червні 2017 року перейшла під контроль структур із оточення народного депутата Віктора Медведчука.

Після масштабних обшуків СБУ гендиректор мережі АЗС Glusco Борис Ганджа назвав повним абсурдом звинувачення в ухиленні від сплати податків та заявив, що не має жодного стосунку до Віктора Медведчука. У червні 2021 року Служба безпеки заарештувала корпоративні права 28 юридичних осіб, які володіють автозаправними станціями та нафтобазами Glusco. На думку правоохоронців, активи загальною вартістю понад 700 млн. гривень хотіли оформити на інших людей.

6 грудня ЗМІ повідомили про те, що мережа АЗС Glusco змінила власника. Компанію Glusco Energy SA придбав грецький підприємець Диіітріос Аніфантакіс, проте кінцева сума угоди не розголошувалась.