Пов'язують з Медведчуком: СБУ заарештувала 28 компаній, які володіють АЗС і нафтобазами Glusco

За інформацією силовиків, активи юросіб вартістю понад 700 млн грн хотіли переписати на інших людей.

Служба безпеки України (СБУ) наклала арешт на корпоративні права 28 юридичних осіб, які володіють автозаправними станціями (АЗС) і нафтобазами Glusco ("Глуско"). Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За інформацією силовиків, активи компаній вартістю понад 700 мільйонів гривень хотіли переписати на інших людей. В СБУ зазначили, що завдяки їхнім діям потенційні порушники не зможуть ухилитися від сплати податків на суму майже 240 мільйонів гривень.

Зазначається, що 11 березня співробітники СБУ провели понад 140 обшуків в офісах, нафтобазах, морських судах і АЗС Glusco. Тоді силовики вилучили понад 13 мільйонів літрів пально-мастильних матеріалів вартістю понад 350 млн грн.

За інформацією СБУ, у Glusco організували схему з незаконного вивезення з України нафтопродуктів, приховуючи справжні обсяги імпорту.

У той же день, 11 березня, секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов, відповідаючи на запитання журналіста, чи обшуки в Glusco є якимось "продовженням санкцій" проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, заявив таке:

"Ви будете очікувати багато цікавих речей по наведенню порядку в нашій країні. І якщо хтось вкрав, поводиться по відношенню до держави не в спосіб, визначений законодавством, він буде мати те, про що ви зараз говорите", — сказав Данілов.

У червні 2017 року журналісти "Схем" опублікували розслідування, у якому розповідалося про зв'язок Glusco і Віктора Медведчука. Так, власником швейцарських фірм Glusco Energy SA та Proton Energy Group SA є Нісан Мойсеєв. Журналістам вдалося зняти його в компанії Медведчука при виході з приватного літака. Втім, останній заперечував наявність бізнес-зв'язків між ним і Мойсеєвим.

Нагадаємо, що в березні 2021 року, незабаром після минулих у Glusco обшуків, гендиректор мережі АЗС Борис Ганджа заявляв, що Медведчук не має і не мав відношення до компанії.