"Я в жизни не видел господина Медведчука", - гендиректор сети АЗС Glusco (видео)

Обыски руководитель компании назвал "полным абсурдом" и заявил, что их инициировали по политическим причинам

Гендиректор ООО "Глуско-Украина" (сеть автозаправочных станций Glusco) Борис Ганджа в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews заявил, что нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук якобы не имеет и никогда не имел отношения к компании.

"Я в жизни не видел господина Медведчука и ни разу с ним не разговаривал. Ни единой копейки, могу вас заверить, от компании Glosco господин Медведчук или другой политический деятель в этой стране не получил. Пока я был директором этой сети никто из политиков денег от Glusco не получал", — сказал Ганджа.

Также гендиректор ООО "Глуско-Украина" подчеркнул, что лично не знаком с Медведчуком.

Вместе с тем Ганджа назвал происходящее на текущий момент в компании "полным абсурдом".

"У меня нет понимания кто это мог сделать. Но что присутствует политика и она основа — это понятно", — сказал гендиректор ООО "Глуско-Украина".

Отметим, 11 марта СБУ в ходе спецоперации провели на сети АЗС Glusco более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

В ведомстве заявили, что уголовное производство открыли сразу по 4 статьям:

ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

"В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет чем нанесли ущерб в крупных размерах", — заявляли в СБУ.

По информации издания Liga.net сеть Glusco, насчитывавшая более 140 АЗС, перешла под контроль структур из окружения Виктора Медведчука.

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

9 марта сообщалось, что СБУ вызвала Виктора Медведчука на допрос в рамках расследования дела о государственной измене. Как предположил источник, правоохранители проверяют информацию из недавно опубликованного в СМИ якобы телефонного разговора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова в 2014 году.