СБУ допросила Медведчука в рамках расследования дела о "госизмене", - СМИ

Причиной вызова на допрос, рассказал источник журналистов, мог стать опубликованный разговор между якобы парламентарием и Владиславом Сурковым.

Информационное агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщило, что Служба безопасности Украины в рамках расследования дела о "госизмене" якобы допросила народного депутата фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Медведчук во вторник допрошен в СБУ", — отметил информатор журналистов.

Собеседник агентства не уточнил о каком именно производстве идет речь, но подчеркнул, что, скорее всего, допрос проводился в рамках расследования о госизмене, в котором проверяют информацию из недавно опубликованного в СМИ якобы телефонного разговора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова в 2014 году.

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Источник в правоохранительных органах также рассказал, что СБУ в этот же день, 9 марта, якобы вызывала к следователям и пятого президента Украины, Петра Порошенко, однако тот на разговор не пришел.

Напомним, 2 февраля Зеленский подписал указ о введении санкций против соратника Медведчука — нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его компаний, на базе которых работали телеканалы "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено.

20 февраля Владимир Зеленский по рекомендации СНБО ввел санкции против ряда компаний и физлиц, среди которых оказались и Виктор Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.