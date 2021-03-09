СБУ допитала Медведчука в рамках розслідування справи про "державну зраду", — ЗМІ

Причиною виклику на допит, розповіло джерело журналістам, могла стати опублікована розмова між нібито парламентарієм і Владиславом Сурковим.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на своє джерело в правоохоронних органах повідомило, що Служба безпеки України в рамках розслідування справи про "державну зраду" нібито допитала народного депутата фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука.

"Медведчука у вівторок допитали в СБУ", — зазначив інформатор журналістів.

Співрозмовник агентства не уточнив, про яке саме провадження йдеться, але наголосив, що, швидше всього, допит проводився в рамках розслідування про держзраду, у якому перевіряють інформацію з нещодавно опублікованої в ЗМІ нібито телефонної розмови Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова у 2014 році.

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Джерело в правоохоронних органах також розповіло, що СБУ в цей же день, 9 березня, нібито викликала до слідчих і п'ятого президента України, Петра Порошенка, однак той на розмову не прийшов.

Нагадаємо, що 2 лютого Зеленський підписав указ про введення санкцій проти соратника Медведчука — нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його компаній, на базі яких працювали телеканали "ZIK", "112 Україна" і "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинено.

20 лютого Володимир Зеленський за рекомендацією РНБО ввів санкції проти ряду компаній і фізосіб, серед яких опинилися і Віктор Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.