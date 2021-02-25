СМИ обнародовали якобы беседу Медведчука и Суркова в 2014 году (аудио)

Стороны обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе.

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков и украинский политдеятель Виктор Медведчук в 2014 году якобы обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Запись разговора опубликовало издание Цензор.НЕТ.

В частности, Медведчук и Сурков якобы обсуждают схему поставок электроэнергии, в которой участвуют российская "Интер РАО" и ее структуры в Крыму.

Медведчук якобы рассказал Суркову, что позвонил пятому президенту Украины Петру Порошенко, когда тот вылетал с визитом в Австралию (в декабре 2014 года, – ред.), чтобы обсудить поставки электроэнергии.

"Я позвонил президенту в Австралию… Он говорит: "Попроси, чтобы был контракт с этой структурой, о которой ты договаривался". С "Интер-РАО" и со структурой "Интер-РАО" в Крыму, которая будет приобретать эту электроэнергию… Тендер уже пишут. Мы этот тендер проведем, там будет единственный участник. Никто ж не заявится. Но мне нужны эти контракты и мы тогда подписываем наш", – сказал голос, похожий на Медведчука.

Порошенко тогда якобы попросил у Медведчука разработать условия проведения "тендера на структуру, которая будет покупать в Крыму" электроэнергию.

Кроме того, стороны говорят на тему обмена пленными. Человек с голосом, похожим на голос Суркова, называет террористов на Донбассе "эти наши там подопечные" и обещает помочь с обменом, но уточняет, что обменять всех на всех не получится из-за разночтений в количестве пленных.

Внимание, присутствует ненормативная лексика!

Отметим, 19 февраля на заседании СНБО было принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко, а также ряда юридических лиц. Причина санкций — подозрение в финансировании терроризма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против Медведчука могут "привести к реакции в политической и социальной сфере".