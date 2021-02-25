ЗМІ оприлюднили нібито бесіду Медведчука і Суркова у 2014 році (аудіо)

Сторони обговорювали постачання електроенергії до Криму й обмін полоненими на Донбасі.

Колишній помічник президента РФ Владислав Сурков і український політдіяч Віктор Медведчук у 2014 році нібито обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Запис розмови опублікувало видання Цензор.НЕТ.

Зокрема, Медведчук і Сурков нібито обговорюють схему постачання електроенергії, у якій беруть участь російська "Інтер РАО" і її структури в Криму.

Медведчук нібито розповів Суркову, що зателефонував п'ятому президенту України Петру Порошенку, коли той вилітав з візитом до Австралії (у грудні 2014 року, — ред.), Щоб обговорити постачання електроенергії.

"Я зателефонував президенту в Австралію... Він каже: "Попроси, щоб був контракт з цією структурою, про яку ти домовлявся". З "Інтер-РАО" і зі структурою "Інтер-РАО" в Криму, яка буде купувати цю електроенергію... Тендер уже пишуть. Ми цей тендер проведемо, там буде єдиний учасник. Ніхто ж не заявиться. Але мені потрібні ці контракти і ми тоді підписуємо наш", — сказав голос, схожий на Медведчука.

Порошенко тоді нібито попросив у Медведчука розробити умови проведення "тендеру на структуру, яка буде купувати в Криму" електроенергію.

Крім того, сторони говорять на тему обміну полоненими. Людина з голосом, схожим на голос Суркова, називає терористів на Донбасі "ці наші там підопічні" і обіцяє допомогти з обміном, але уточнює, що обміняти всіх на всіх не вийде через різну кількість полонених.

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Зазначимо, що 19 лютого на засіданні РНБО було прийнято рішення про введення санкцій проти Віктора Медведчука, Оксани Марченко, а також ряду юридичних осіб. Причина санкцій — підозра у фінансуванні тероризму.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що санкції проти Медведчука можуть "призвести до реакції в політичній і соціальній сфері".