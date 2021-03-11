СБУ проводит обыски на заправках Glusco, которые связывают с Медведчуком, - СМИ

По информации силовиков, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов якобы превышает 240 млн грн.

Служба безопасности Украины совместно с Государственной налоговой службой проводит масштабную спецоперацию по объектах сети автомобильных заправок Glusco, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на свои источники компании.

"У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение", — сказал собеседник журналистам.

Он отметил, что силовики изымают документацию и компьютерную технику.

По информации издания, обыски на объектах Glusco проводят согласно решениям Киевского райсуда Харькова от 26 февраля и 1 марта в рамках производства, которое начали 30 января 2019 года из-за "незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем".

Согласно текстам решений суда, правоохранителям разрешили изымать договоры, контракты, соглашения и другие документы, которые есть в распоряжении компании. Также силовикам открыли доступ к журналам учета нефтепродуктов и "другим документам, подтверждающим факт наличия финансово-хозяйственных взаимоотношений, в том числе складского хранения и отгрузки ГСМ из Российской Федерации".

[ + – ] Опубликованное в СМИ решение суда по обыскам в Glusco Фото: enkorr.ua [ + – ] Опубликованное в СМИ решение суда по обыскам в Glusco Фото: enkorr.ua [ + – ] Опубликованное в СМИ решение суда по обыскам в Glusco Фото: enkorr.ua

Позже на сайте СБУ появилось объявление, в котором утверждается, что они якобы выкрыли "масштабную схему по теневой реализации некачественных нефтепродуктов".

"Ориентировочная сума уклонения от уплаты налогов — более 240 млн грн. В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления", — сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве заявили, что уголовное производство открыли сразу по 4 статьям:

ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

"В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет чем нанесли ущерб в крупных размерах", — отметили в СБУ.

Эту информацию подтвердили и в Офисе генпрокурора.

По информации издания Liga.net, с июня 2017 года сеть Glusco, насчитывавшая более 140 АЗС, перешла под контроль структур из окружения Виктора Медведчука.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО ввел санкции на 5 лет против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами "ZIK", "112 Украина" и "NewsOne". Вещание телеканалов было прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

19 февраля СНБО рекомендовало Зеленскому ввести санкции еще против ряда компаний и 8 физлиц лиц, среди которых – и сам Медведчук с его супругой Оксаной Марченко.

9 марта сообщалось, что СБУ вызвала Виктора Медведчука на допрос в рамках расследования дела о государственной измене. Как предположил источник, правоохранители проверяют информацию из недавно опубликованного в СМИ якобы телефонного разговора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова в 2014 году.