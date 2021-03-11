СБУ проводить обшуки на заправках Glusco, які пов'язують з Медведчуком, — ЗМІ

За інформацією силовиків, орієнтовна сума ухилення від сплати податків нібито перевищує 240 млн грн.

Служба безпеки України спільно з Державною податковою службою проводить масштабну спецоперацію щодо об'єктів мережі автомобільних заправок Glusco, яку пов'язують із нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Про це повідомляє видання enkorr із посиланням на свої джерела компанії.

"У нас маски-шоу у всіх офісах, заправках, нафтобазах. Пломбують колонки і резервуари, відключають відеоспостереження", — сказав співрозмовник журналістам.

Він зазначив, що силовики вилучають документацію та комп'ютерну техніку.

За інформацією видання, обшуки на об'єктах Glusco проводять згідно з рішеннями Київського райсуду Харкова від 26 лютого і 1 березня в рамках провадження, яке розпочали 30 січня 2019 року через "незаконне виробництво, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом".

Згідно з текстами рішень суду, правоохоронцям дозволили вилучати договори, контракти, угоди та інші документи, які є в розпорядженні компанії. Також силовикам відкрили доступ до журналів обліку нафтопродуктів й "інших документів, що підтверджує факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин, зокрема складського зберігання і відвантаження ПММ із Російської Федерації".

[ + – ] Опубліковане в ЗМІ рішення суду щодо обшуків у Glusco Фото: enkorr.ua [ + – ] Опубліковане в ЗМІ рішення суду щодо обшуків у Glusco Фото: enkorr.ua [ + – ] Опубліковане в ЗМІ рішення суду щодо обшуків у Glusco Фото: enkorr.ua

Пізніше на сайті СБУ з'явилася оголошення, в якому стверджується, що вони нібито викрили "масштабну схему з тіньової реалізації неякісних нафтопродуктів".

"Орієнтовна сума ухилення від сплати податків — понад 240 млн грн. Наразі проводиться більше 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських судах, 105 автозаправних станціях і 2 відділах митного оформлення", — повідомляє прес-служба СБУ.

У відомстві заявили, що кримінальне провадження відкрили відразу за 4 статтями:

ч. 3 ст. 209 (легалізація або відмивання майна, отриманого злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

"У рамках кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми поводження і реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що таким чином організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали шкоду у великих розмірах", — зазначили в СБУ.

Цю інформацію підтвердили і в Офісі генпрокурора.

За інформацією видання Liga.net, з червня 2017 року мережа Glusco, що нараховувала понад 140 АЗС, перейшла під контроль структур з оточення Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО ввів санкції на 5 років проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами "ZIK", "112 Україна" та "NewsOne". Мовлення телеканалів було припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

19 лютого РНБО рекомендувала Зеленському ввести санкції ще проти низки компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — власне і Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

9 березня повідомлялося, що СБУ викликала Віктора Медведчука на допит у рамках розслідування справи про державну зраду. Як припустило джерело, правоохоронці перевіряють інформацію з нещодавно опублікованою в ЗМІ нібито телефонної розмови Медведчука та колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова в 2014 році.