"Я в житті не бачив пана Медведчука", — гендиректор мережі АЗС Glusco (відео)

Обшуки керівник компанії назвав "повним абсурдом" і заявив, що їх ініціювали через політичні причини.

Гендиректор ТОВ "Глуск-Україна" (мережа автозаправних станцій Glusco) Борис Ганджа в коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews заявив, що нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук нібито не причетний і ніколи був причетним до компанії.

"Я в житті не бачив пана Медведчука й жодного разу з ним не розмовляв. Жодної копійки, можу вас запевнити, від компанії Glosco пан Медведчук або інший політичний діяч у цій країні не отримав. Поки я був директором цієї мережі ніхто з політиків грошей від Glusco не отримував", — сказав Ганджа.

Також гендиректор ТОВ "Глуск-Україна" підкреслив, що особисто не знайомий з Медведчуком.

Разом із тим Ганджа назвав те, що відбувається на поточний момент в компанії "повним абсурдом".

"У мене немає розуміння хто це міг зробити. Але те, що присутня політика і вона основа — це зрозуміло", — сказав гендиректор ТОВ "Глуск-Україна".

Зазначимо, 11 березня СБУ під час спецоперації провели на мережі АЗС Glusco більше 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських судах, 105 автозаправних станціях і 2 відділах митного оформлення.

У відомстві заявили, що кримінальне провадження відкрили відразу за 4 статтями:

ч. 3 ст. 209 (легалізація або відмивання майна, отриманого злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

"У рамках кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми поводження і реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що таким чином організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали шкоду у великих розмірах", — заявляли в СБУ.

За інформацією видання Liga.net мережу Glusco, що налічувала понад 140 АЗС, перейшла під контроль структур з оточення Віктора Медведчука.

19 лютого РНБО рекомендувала Зеленському ввести санкції ще проти низки компаній і 8 фізосіб осіб, серед яких — власне й Медведчук з його дружиною Оксаною Марченко.

9 березня повідомлялося, що СБУ викликала Віктора Медведчука на допит у рамках розслідування справи про державну зраду. Як припустило джерело, правоохоронці перевіряють інформацію з нещодавно опублікованої в ЗМІ нібито телефонної розмови Медведчука та колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова в 2014 році.