Связывают с Медведчуком: СБУ арестовала 28 компаний, владеющих АЗС и нефтебазами Glusco

По информации силовиков, активы юрлиц стоимостью более 700 млн грн хотели переписать на других людей.

Служба безопасности Украины (СБУ) наложила арест на корпоративные права 28 юридических лиц, которые владеют автозаправочными станциями (АЗС) и нефтебазами Glusco ("Глуско"). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации силовиков, активы компаний стоимостью более 700 миллионов гривен хотели переписать на других людей. В СБУ отметили, что благодаря их действиям потенциальные нарушители не смогут уклониться от уплаты налогов на сумму почти 240 миллионов гривен.

Отмечается, что 11 марта сотрудники СБУ провели более 140 обысков в офисах, нефтебазах, морских судах и АЗС Glusco. Тогда силовики изъяли более 13 миллионов литров горюче-смазочных материалов стоимостью свыше 350 млн грн.

По информации СБУ, в Glusco организовали схему по незаконному вывозу из Украины нефтепродуктов, скрывая настоящие объемы импорта.

В тот же день, 11 марта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, отвечая на вопрос журналиста являются ли обыски в Glusco неким "продолжением санкций" против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, заявил следующее:

"Вы будете ожидать много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране. И если кто-то украл, ведет себя по отношению к государству не в способ, определенный законодательством, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите", — сказал Данилов.

В июне 2017 года журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором рассказывалось о связи Glusco и Виктора Медведчука. Так, владельцем швейцарских фирм Glusco Energy S.A. та Proton Energy Group S.A является Нисан Моисеев. Журналистам удалось заснять его в компании Медведчука выходящим из частного самолета. Впрочем, последний отрицал наличие бизнес-связей между ним и Моисеевым.

Напомним, в марте 2021 года, вскоре после прошедших в Glusco обысков, гендиректор сети АЗС Борис Ганджа заявлял, что Медведчук не имеет и не имел отношения к компании.