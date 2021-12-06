Мережа заправок Glusco змінила власника

Компанію Glusco Energy SA придбав бізнесмен із Греції. Сума угоди не розголошується.

У великій мережі АЗС Glusco тепер новий власник. Усі 100% акцій Glusco Energy SA купив грецький підприємець Дімітріос Аніфантакіс, повідомляє пресслужба компанії.

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Glusco Energy SA володіє понад 100 автозаправними станціями та чотирма нафтобазами в Україні. Договір продажу з попереднім власником, ізраїльським бізнесменом Нісаном Мойсеєвим оформили ще наприкінці жовтня. Його сума не розголошується.

Дімітріос Аніфантакіс працює у сфері глобальної торгівлі енергоресурсами вже понад 30 років. Раніше він обіймав посади таких відомих компаній, як Litasco, BP plc, Cargill SA.

Наразі підприємець входить до ради директорів найбільшої грецької нафтопереробної компанії Motor Oil Hellas, що володіє нафтопереробним заводом і 1 500 АЗС. Крім того, Дімітріос Аніфантакіс має компанії в енергетичному бізнесі та сфері нерухомості.

Нагадаємо, що в березні цього року на заправках СБУ провела понад 140 обшуків на заправках, нафтобазах і в офісах Glusco. А 14 червня було заарештовано корпоративні права 28 юридичних осіб, які на той момент володіли АЗС і нафтобазами Glusco. В СБУ пов'язали їх із народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Раніше Фокус розповідав, що заправкам Коломойського суд дозволив не платити 4,7 млрд гривень штрафу від АМКУ.