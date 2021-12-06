Сеть заправок Glusco сменила владельца

Компанию Glusco Energy S.A. приобрел бизнесмен из Греции. Сумма сделки не разглашается.

У крупной сети АЗС Glusco теперь новый владелец. Все 100% акций Glusco Energy S.A. купил греческий предприниматель Димитриос Анифантакис, сообщает пресс-служба компании.

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Glusco Energy S.A владеет более, чем 100 автозаправочными станциями и четырьмя нефтебазами в Украине. Договор продажи с предыдущим владельцем, израильским бизнесменом Нисаном Моисеевым оформили еще в конце октября. Его сумма не разглашается.

Димитриос Анифантакис работает в сфере глобальной торговли энергоресурсами уже более 30 лет. Ранее он занимал должности в таких известных компаниях, как Litasco, BP plc, Cargill SA.

[ + – ] Сделку оформили в конце октября Фото: Страна

На данный момент предприниматель входит в совет директоров крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей компании Motor Oil Hellas, владеющей нефтеперерабатывающим заводом и 1500 АЗС. Кроме того, Димитриос Анифантакис имеет компании в энергетическом бизнесе и сфере недвижимости.

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Напомним, что в марте нынешнего года на заправках СБУ провела более 140 обысков на заправках, нефтебазах и в офисах Glusco. А 14 июня были арестованы корпоративные права 28 юридических лиц, владевших на тот момент АЗС и нефтебазами Glusco. В СБУ связали их с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Ранее Фокус рассказывал, что заправкам Коломойского суд разрешил не платить 4,7 млрд. гривен штрафа от АМКУ.