Кабмин передал в распоряжение "Нафтогаза" сеть АЗС Glusco, которую связывали с Медведчуком

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, решение о передаче газозаправочных станкций позволит преодолеть дефицит топлива в Украине.

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Кабинет министров Украины утвердил документ о передаче 172 заправочных станций компании Glusco, которую связывают с обвиняемым в госизмене нардепом Виктором Медведчуком, в распоряжение госкомпании "Нафтогаз". Об этом информирует правительственный портал.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, соответствующее решение о передачи соответствующего имущества в пользу государства было вынесено ранее судом.

"Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", — прокомментировал Шмыгаль передачу 172 АЗС компании Glusco в распоряжение "Нафтогаза".

Глава Кабмина также предположил, что это решение позволит преодолеть дефицит топлива в Украине.

Дело Медведчука и сеть АЗС Glusco — хронология событий

Напомним, что компания Proton Energy Group SA, в которую входит сеть газозаправочных станций Glusco, объявила о прекращении поставок нефтепродукции на украинский рынок в марте 2021 года после обысков СБУ. Правоохранители проводили следственно-оперативные действия на объектах по подозрению в уклонении от уплаты налогов в размере 240 млн гривен.

Издание "ЛИГА" утверждало, что сеть АЗС Glusco в июне 2017 года перешла под контроль структур из окружения народного депутата Виктора Медведчука.

После масштабных обысков СБУ гендиректор сети АЗС Glusco Борис Ганджа назвал полным обсурдом обвинения в уклонении от уплаты налогов и заявил, что не имеет никакого отношения к Виктору Медведчуку. В июне 2021 года Служба безопасности арестовала корпоративные права 28 юридических лиц, которые владеют автозаправочными станциями и нефтебазами Glusco. По мнению правоохранителей, активы общей стоимостью свыше 700 млн гривен хотели оформить на других людей.

6 декабря СМИ сообщили о том, что сеть АЗС Glusco сменила владельца. Компанию Glusco Energy S.A. приобрел греческий предприниматель Димитриос Анифантакис, однако конечная сумма сделки не разглашалась.