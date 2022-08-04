Ні собі, ні людям: "Газпром" змушений спалювати газ, який не може продати Фінляндії (фото)
На російській компресорній станції поруч із фінським кордоном із середини червня палає гігантський смолоскип.
Фіни, які живуть поруч із російським кордоном, уже кілька тижнів спостерігають горіння гігантського факела в районі компресорної станції "Портова" концерну "Газпром", пише фінське видання Yle.
Житель міста Хаміна Арі Лайне наприкінці липня під час поїздки на острів Ланкері побачив полум'я, що палахкотіло над деревами.
Журналісти вивчили супутникові знімки системи моніторингу пожеж NASA та з'ясували, що полум'я не згасає з 17 червня. Фінляндія не отримувала природного газу з Росії з травня, оскільки відмовилася платити за паливо в рублях, як того вимагали в Кремлі.
Смолоскипне спалювання означає контрольоване та навмисне знищення природного газу. Представниця компанії Gasum Ольга Вяйсянен пояснила, що до нього вдаються в певних ситуаціях, пов'язаних із видобутком і транспортуванням газу.
"Якщо, наприклад, сталися неполадки на терміналі ЗПГ або на біогазовій установці, то, можливо, доведеться вдатися до факельного спалювання, наприклад, для підтримки постійного тиску в газовому резервуарі", — сказала вона.
Також цих заходів вживають, коли споживач не може прийняти газ.
Нагадаємо, навесні фінська державна енергетична компанія Gasum, із якою у ТОВ "Газпром Експорт" було укладено контракт, заявила, що з 21 травня поставки російського газу до Фінляндії припиняються.
17 травня Фінляндія відмовилася платити "Газпрому" в рублях, як цього вимагає Москва. У зв'язку з цим Gasum також попередив своїх клієнтів про високий ризик припинення постачання газу з Росії.
Наприкінці березня Володимир Путін видав указ, який зобов'язує "недружні країни" розраховуватися за енергоресурси, що постачаються в рублях. Після цього дев'ятьох покупців російського газу в Європі відмовилися переходити на оплату в рублях.
Як повідомлялося, наприкінці липня "Газпром" зупинив постачання природного газу в Латвію, звинувативши країну в порушенні умов відбору палива.