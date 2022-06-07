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Найбільші компанії Європи погодилися платити за російський газ у рублях

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російський газ, постачання газу,
Фото: AP Photo | Багато постачальників продовжили розраховуватись із "Газпромом".

Основні клієнти "Газпрому" з Італії та Німеччини погодилися на нові умови оплати. Проте компанії з Польщі, Болгарії та інших країн все ж таки вирішили не відкривати рублеві рахунки.

Дев'ять постачальників російського газу в Європі відмовилися переходити на оплату за запропонованою Кремлем схемою у рублях. Разом з тим, Італія та Німеччина, які вважаються найбільшими клієнтами Газпрому, все ж таки погодилися на ці умови. Про це повідомляється у публікації KSE Institute.

Загалом дев'ять компаній із Болгарії, Данії, балтійських країн, Нідерландів, Польщі та Фінляндії відмовилися оплачувати постачання газу в рублях.

Серед інших:

  • PGNiG (Польща): зупинила постачання 27 квітня;
  • Булгаргаз (Болгарія): зупинила постачання 27 квітня;
  • Gasum (Фінляндія): зупинила постачання 21 травня;
  • GasTerra (Нідерланди): зупинила постачання 31 травня;
  • Shell Energy (Німеччина): зупинила постачання 31 травня;
  • Литва (Amber Grid), Естонія (Eesti gas), Латвія (JSC Conexus Baltic Grid) припинили купувати російський газ та підготували два місяці для зберігання.

Водночас, багато постачальників продовжили розраховуватися з "Газпромом", як і раніше, за допомогою євро та доларових рахунків у Газпромбанку. Платіжні схеми не до кінця відомі, зокрема, неясно, чи відкривають постачальники рахунки в рублях, порушуючи санкції ЄС.

Компанії, які продовжили платити "Газпрому":

  • Угорська MVM;
  • Німецькі VNG, RWE, Uniper;
  • Французька Engie;
  • Італійська Ені;
  • Австрійська ОМВ;
  • Чеська CEZ;
  • Словацькі SPP та Geoplin;
  • Грецькі DEPA Commerce, Mytilineos та Prometheus Gas;
  • Влада Британії дозволила укладати договори з Газпромбанком до 31 травня.

Наприкінці березня Володимир Путін своїм указом зобов'язав "недружні країни" переходити на рублі в розрахунках за енергоресурси, що поставляються.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ має намір збільшити експорт нафти зі свого найбільшого порту на 20%. За даними агентства Reuters, вже наступного місяця обсяги експорту нафти через східний порт Козьміно досягнуть рекордних 880 тис. барелів на добу.