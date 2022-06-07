Найбільші компанії Європи погодилися платити за російський газ у рублях

Основні клієнти "Газпрому" з Італії та Німеччини погодилися на нові умови оплати. Проте компанії з Польщі, Болгарії та інших країн все ж таки вирішили не відкривати рублеві рахунки.

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Дев'ять постачальників російського газу в Європі відмовилися переходити на оплату за запропонованою Кремлем схемою у рублях. Разом з тим, Італія та Німеччина, які вважаються найбільшими клієнтами Газпрому, все ж таки погодилися на ці умови. Про це повідомляється у публікації KSE Institute.

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Загалом дев'ять компаній із Болгарії, Данії, балтійських країн, Нідерландів, Польщі та Фінляндії відмовилися оплачувати постачання газу в рублях.

Серед інших:

PGNiG (Польща): зупинила постачання 27 квітня;

Булгаргаз (Болгарія): зупинила постачання 27 квітня;

Gasum (Фінляндія): зупинила постачання 21 травня;

GasTerra (Нідерланди): зупинила постачання 31 травня;

Shell Energy (Німеччина): зупинила постачання 31 травня;

Литва (Amber Grid), Естонія (Eesti gas), Латвія (JSC Conexus Baltic Grid) припинили купувати російський газ та підготували два місяці для зберігання.

Водночас, багато постачальників продовжили розраховуватися з "Газпромом", як і раніше, за допомогою євро та доларових рахунків у Газпромбанку. Платіжні схеми не до кінця відомі, зокрема, неясно, чи відкривають постачальники рахунки в рублях, порушуючи санкції ЄС.

Компанії, які продовжили платити "Газпрому":

Угорська MVM;

Німецькі VNG, RWE, Uniper;

Французька Engie;

Італійська Ені;

Австрійська ОМВ;

Чеська CEZ;

Словацькі SPP та Geoplin;

Грецькі DEPA Commerce, Mytilineos та Prometheus Gas;

Влада Британії дозволила укладати договори з Газпромбанком до 31 травня.

Наприкінці березня Володимир Путін своїм указом зобов'язав "недружні країни" переходити на рублі в розрахунках за енергоресурси, що поставляються.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ має намір збільшити експорт нафти зі свого найбільшого порту на 20%. За даними агентства Reuters, вже наступного місяця обсяги експорту нафти через східний порт Козьміно досягнуть рекордних 880 тис. барелів на добу.