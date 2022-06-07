Найбільші компанії Європи погодилися платити за російський газ у рублях
Основні клієнти "Газпрому" з Італії та Німеччини погодилися на нові умови оплати. Проте компанії з Польщі, Болгарії та інших країн все ж таки вирішили не відкривати рублеві рахунки.
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Дев'ять постачальників російського газу в Європі відмовилися переходити на оплату за запропонованою Кремлем схемою у рублях. Разом з тим, Італія та Німеччина, які вважаються найбільшими клієнтами Газпрому, все ж таки погодилися на ці умови. Про це повідомляється у публікації KSE Institute.
Загалом дев'ять компаній із Болгарії, Данії, балтійських країн, Нідерландів, Польщі та Фінляндії відмовилися оплачувати постачання газу в рублях.
Серед інших:
- PGNiG (Польща): зупинила постачання 27 квітня;
- Булгаргаз (Болгарія): зупинила постачання 27 квітня;
- Gasum (Фінляндія): зупинила постачання 21 травня;
- GasTerra (Нідерланди): зупинила постачання 31 травня;
- Shell Energy (Німеччина): зупинила постачання 31 травня;
- Литва (Amber Grid), Естонія (Eesti gas), Латвія (JSC Conexus Baltic Grid) припинили купувати російський газ та підготували два місяці для зберігання.
Водночас, багато постачальників продовжили розраховуватися з "Газпромом", як і раніше, за допомогою євро та доларових рахунків у Газпромбанку. Платіжні схеми не до кінця відомі, зокрема, неясно, чи відкривають постачальники рахунки в рублях, порушуючи санкції ЄС.
Компанії, які продовжили платити "Газпрому":
- Угорська MVM;
- Німецькі VNG, RWE, Uniper;
- Французька Engie;
- Італійська Ені;
- Австрійська ОМВ;
- Чеська CEZ;
- Словацькі SPP та Geoplin;
- Грецькі DEPA Commerce, Mytilineos та Prometheus Gas;
- Влада Британії дозволила укладати договори з Газпромбанком до 31 травня.
Наприкінці березня Володимир Путін своїм указом зобов'язав "недружні країни" переходити на рублі в розрахунках за енергоресурси, що поставляються.
Раніше Фокус повідомляв, що РФ має намір збільшити експорт нафти зі свого найбільшого порту на 20%. За даними агентства Reuters, вже наступного місяця обсяги експорту нафти через східний порт Козьміно досягнуть рекордних 880 тис. барелів на добу.