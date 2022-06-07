Крупнейшие компании Европы согласились платить за российский газ в рублях
Основные клиенты "Газпрома" из Италии и Германии согласились на новые условия оплаты. Однако компании из Польши, Болгарии и других стран все же решили не открывать рублевые счета.
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Девять поставщиков российского газа в Европе отказались переходить на оплату по предложенной Кремлем схеме в рублях. Вместе с тем, Италия и Германия, считающиеся крупнейшими клиентами Газпрома, все же согласились на эти условия. Об этом сообщается в публикации KSE Institute.
В общей сложности девять компаний из Болгарии, Дании, балтийских стран, Нидерландов, Польши и Финляндии отказались оплачивать поставки газа в рублях.
Среди прочих:
- PGNiG (Польша): остановила поставки 27 апреля;
- Булгаргаз (Болгария): остановила поставки 27 апреля;
- Gasum (Финляндия): остановила поставки 21 мая;
- GasTerra (Нидерланды): остановила поставки 31 мая;
- Shell Energy (Германия): остановила поставки 31 мая;
- Литва (Amber Grid), Эстония (Eesti gas), Латвия (JSC Conexus Baltic Grid) прекратили покупать российский газ и подготовили два месяца для хранения.
Вместе с тем, многие поставщики продолжили рассчитываться с "Газпромом", как и прежде, посредством евровых и долларовых счетов в Газпромбанке. Платежные схемы не до конца известны, в частности, неясно, открывают ли поставщики счета в рублях в нарушение санкций ЕС.
Компании, которые продолжили платить "Газпрому":
- Венгерская MVM;
- Немецкие VNG, RWE, Uniper;
- Французская Engie;
- Итальянская Eni;
- Австрийская OMV;
- Чешская CEZ;
- Словацкие SPP и Geoplin;
- Греческие DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas;
- Власти Британии разрешили заключать договоры с Газпромбанком до 31 мая.
В конце марта Владимир Путин своим указом обязал "недружественные страны" переходить на рубли в расчетах за поставляемые энергоресурсы.
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