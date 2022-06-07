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Мир Российско-украинская война

Крупнейшие компании Европы согласились платить за российский газ в рублях

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российский газ , поставки газа,
Фото: AP Photo | Многие поставщики продолжили рассчитываться с "Газпромом".

Основные клиенты "Газпрома" из Италии и Германии согласились на новые условия оплаты. Однако компании из Польши, Болгарии и других стран все же решили не открывать рублевые счета.

Девять поставщиков российского газа в Европе отказались переходить на оплату по предложенной Кремлем схеме в рублях. Вместе с тем, Италия и Германия, считающиеся крупнейшими клиентами Газпрома, все же согласились на эти условия. Об этом сообщается в публикации KSE Institute.

В общей сложности девять компаний из Болгарии, Дании, балтийских стран, Нидерландов, Польши и Финляндии отказались оплачивать поставки газа в рублях.

Среди прочих:

  • PGNiG (Польша): остановила поставки 27 апреля;
  • Булгаргаз (Болгария): остановила поставки 27 апреля;
  • Gasum (Финляндия): остановила поставки 21 мая;
  • GasTerra (Нидерланды): остановила поставки 31 мая;
  • Shell Energy (Германия): остановила поставки 31 мая;
  • Литва (Amber Grid), Эстония (Eesti gas), Латвия (JSC Conexus Baltic Grid) прекратили покупать российский газ и подготовили два месяца для хранения.

Вместе с тем, многие поставщики продолжили рассчитываться с "Газпромом", как и прежде, посредством евровых и долларовых счетов в Газпромбанке. Платежные схемы не до конца известны, в частности, неясно, открывают ли поставщики счета в рублях в нарушение санкций ЕС.

Компании, которые продолжили платить "Газпрому":

  • Венгерская MVM;
  • Немецкие VNG, RWE, Uniper;
  • Французская Engie;
  • Итальянская Eni;
  • Австрийская OMV;
  • Чешская CEZ;
  • Словацкие SPP и Geoplin;
  • Греческие DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas;
  • Власти Британии разрешили заключать договоры с Газпромбанком до 31 мая.

В конце марта Владимир Путин своим указом обязал "недружественные страны" переходить на рубли в расчетах за поставляемые энергоресурсы.

Ранее Фокус сообщал, что РФ собирается увеличить экспорт нефти из своего крупнейшего порта на 20%. По сведениям агентства Reuters, уже к следующему месяцу объемы экспорта нефти через восточный порт Козьмино достигнут рекордных 880 тыс. баррелей в сутки.