Крупнейшие компании Европы согласились платить за российский газ в рублях

Основные клиенты "Газпрома" из Италии и Германии согласились на новые условия оплаты. Однако компании из Польши, Болгарии и других стран все же решили не открывать рублевые счета.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Девять поставщиков российского газа в Европе отказались переходить на оплату по предложенной Кремлем схеме в рублях. Вместе с тем, Италия и Германия, считающиеся крупнейшими клиентами Газпрома, все же согласились на эти условия. Об этом сообщается в публикации KSE Institute.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В общей сложности девять компаний из Болгарии, Дании, балтийских стран, Нидерландов, Польши и Финляндии отказались оплачивать поставки газа в рублях.

Среди прочих:

PGNiG (Польша): остановила поставки 27 апреля;

Булгаргаз (Болгария): остановила поставки 27 апреля;

Gasum (Финляндия): остановила поставки 21 мая;

GasTerra (Нидерланды): остановила поставки 31 мая;

Shell Energy (Германия): остановила поставки 31 мая;

Литва (Amber Grid), Эстония (Eesti gas), Латвия (JSC Conexus Baltic Grid) прекратили покупать российский газ и подготовили два месяца для хранения.

Вместе с тем, многие поставщики продолжили рассчитываться с "Газпромом", как и прежде, посредством евровых и долларовых счетов в Газпромбанке. Платежные схемы не до конца известны, в частности, неясно, открывают ли поставщики счета в рублях в нарушение санкций ЕС.

Компании, которые продолжили платить "Газпрому":

Венгерская MVM;

Немецкие VNG, RWE, Uniper;

Французская Engie;

Итальянская Eni;

Австрийская OMV;

Чешская CEZ;

Словацкие SPP и Geoplin;

Греческие DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas;

Власти Британии разрешили заключать договоры с Газпромбанком до 31 мая.

В конце марта Владимир Путин своим указом обязал "недружественные страны" переходить на рубли в расчетах за поставляемые энергоресурсы.

Ранее Фокус сообщал, что РФ собирается увеличить экспорт нефти из своего крупнейшего порта на 20%. По сведениям агентства Reuters, уже к следующему месяцу объемы экспорта нефти через восточный порт Козьмино достигнут рекордных 880 тыс. баррелей в сутки.