Помста за НАТО: Росія припиняє постачання газу до Фінляндії 21 травня

Фінська компанія працює над тим, щоб забезпечити доступність газу для своїх клієнтів із інших джерел. У Фінляндії вважають, що Росія в такий спосіб відреагувала на рішення держави вступити в Північноатлантичний альянс.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Постачання природного газу з Росії до Фінляндії припиняться 21 травня о 7 годині ранку за московським часом. Про це повідомляється на офіційній сторінці фінської державної енергетичної компанії Gasum, із якою ТОВ "Газпром Експорт" мав контракт.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Як розповіли в компанії, повідомлення від російської сторони надійшло лише сьогодні, 20 травня, у другій половині дня.

Протягом наступного літнього сезону Gasum постачатиме своїм клієнтам природний газ газопроводом-інтерконектором Balticconnector, що з'єднує фінські й естонські газові мережі. Трубопровід надає Фінляндії доступ до латвійських сховищ природного газу в селі Інчукалнс. Автозаправні станції Gasum у зоні газорозподілу продовжать роботу у звичайному режимі.

"Дуже прикро, що постачання природного газу за нашим контрактом [із "Газпромом"] тепер буде припинено. Проте ми ретельно готувалися до цієї ситуації, тому якщо в газотранспортній мережі не буде перебоїв, то ми зможемо забезпечити газом усіх наших клієнтів у найближчі місяці", — прокоментував генеральний директор Gasum Міка Вільянен.

Фінська газета Iltalehti розповіла про те, що Росія планує припинити постачання газу до країни ще 13 травня. За інформацією журналістів, ключових фінських політиків було попереджено про це, хоча не повідомлялося, звідки надійшло попередження.

Як вважають у Фінляндії, це рішення стало реакцією Росії на заявку скандинавської країни про членство в НАТО.

Також цього тижня, 17 травня, Фінляндія відмовилася платити "Газпрому" в рублях, як цього вимагає Москва. У зв'язку з цим Gasum також попередив своїх клієнтів про високий ризик припинення постачання газу з Росії.

Нагадаємо, 18 травня Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ у НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг назвав це історичним кроком. Тепер країни НАТО мають схвалити заявку.

Раніше Путін пригрозив реакцією у відповідь на вступ Фінляндії та Швеції у військово-політичний блок.