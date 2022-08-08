Подарунок від СРСР. У Гельсінкі демонтували пам'ятник "Мир у всьому світі" (відео)

Шестиметрова бронзова композиція символізує мир між континентами. На місці знесеного монумента планують зробити пішохідну стежку.

У Гельсінкі демонтували пам'ятник "Мир у всьому світі", яку Фінляндії подарував СРСР. Про це повідомляє місцеве видання Yle.

Як уточнюється, демонтаж монумента пов'язаний із роботами з благоустрою вулиці. На його місці планують зробити пішохідну стежку.

Шестиметрова бронзова композиція, що символізує "мир між континентами", належить Гельсінському художньому музею, тому пам'ятник доставлять на музейний склад у регіоні Східна Уусімаа. Проте з подальшою його долею поки що не визначилися. Достеменно відомо лише одне — назад пам'ятник повертати вже не планують.

З постаменту статую зняли ще 4 серпня, але через великі розміри монумента влада прийняла рішення вивозити його з міста на баржі морем. Підготовка до робіт зайняла тиждень, хоча весь процес переміщення зайняв трохи більше п'яти хвилин. Як пишуть журналісти, подивитися на це прийшов не один десяток містян.

Скандальний пам'ятник

Автор пам'ятника — радянський скульптор Олег Кірюхин. СРСР передав скульптуру Фінляндії в 1989 році, через рік її відкрили для містян. У відповідь Гельсінкі подарували Москві скульптуру "Діти світу", встановлену на Ленінградському шосе.

Скульптура одразу викликала негативну реакцію фінської громадськості. 1991 року троє студентів облили її смолою і закидали пір'ям. Молоді люди намагалися в такий спосіб донести думку, що монумент із СРСР — не найкраща ідея для Фінляндії.

2010 року пам'ятник спробували підірвати за допомогою газового балона.

Цього року громадська дискусія щодо доречності радянської статуї у столиці Фінляндії розгорілася з новою силою. Зокрема, в руки скульптурних зображень вклали українські прапори.

[ + – ] Цього року в руки скульптурних зображень вклали українські прапори.

За опитуваннями ЗМІ, мешканці країни назвали "Мир у всьому світі" найпотворнішою статуєю.

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Нагадаємо, через війну в Україні на полях у Фінляндії гниє 2 млн тонн полуниці. Українських працівників, які щороку приїжджають на збирання ягід, мають замінити тайці.

Раніше Фокус писав про те, що "Газпром" змушений спалювати газ, який не може продати Фінляндії. На російській компресорній станції поруч із фінським кордоном із середини червня палає гігантський смолоскип.