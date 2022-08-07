У Мінкульті повідомили, коли декомунізують "Батьківщину-Мати"

У міністерстві наголосили, що Музей Другої світової війни вже надав необхідні документи, але технічне втілення ідеї щодо демонтажу радянського герба з монумента потребує часу.

Герб СРСР зі щита київського монумента "Батьківщина-Мати" почнуть демонтувати за пів року. Про це повідомив Міністр культури України Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону 7 серпня.

"Думаю, що після затвердження має минути близько пів року або трохи більше для того, щоб ми впритул приступили до робіт", — сказав Ткаченко.

Міністр уточнив, що Музей Другої світової війни в Києві, який несе за монумент відповідальність, уже подав план подальших дій щодо "декомунізації" постаті "Батьківщини-Матері". Він передбачає технічне обстеження, а також залучення спеціалістів для складання проєктної документації.

Як йшло обговорення декомунізації монумента "Батьківщина-Мати" в Києві

7 липня Міністерство культури та інформаційної політики запустило опитування про долю київського монумента "Батьківщина-Мати". Зокрема, треба було вирішити, що робити зі щитом статуї, де досі зображено символ тоталітарної епохи — герб СРСР.

"Ми одягали її в маковий вінок, кілька разів підсвічували кольорами українського прапора. Але є одне "але", — сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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За словами Олександра Ткаченка, технічний процес звільнення "Батьківщини-Матері" від радянської символіки (зірка, серп і молот) — процес досить непростий і щодо безпеки. Важливо це зробити так, щоб через зміну навантаження монумент не пошкодився. Для цього мають бути залучені фахівці: інженери й архітектори.

Результати всеукраїнського опитування в додатку "Дія" стали відомі за два тижні, 21 липня. У ньому взяли участь близько 780 тис. осіб.

За даними опитування, 85% опитаних хочуть замінити символіку СРСР державним гербом України — тризубом. За варіант просто демонтувати радянський герб проголосували 9% опитаних. Ще 6% нічого не хочуть змінювати в зовнішньому вигляді монумента.

Раніше Інститут національної пам'яті заявив, що на декомунізацію "Батьківщини-Матері" та мосту Патона знадобиться близько року. Тоді установа навіть знайшла меценатів, які допоможуть демонтувати герб СРСР зі щита монументу.