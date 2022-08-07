В Минкульте сообщили, когда декоммунизируют "Родину-Мать"

В министерстве подчеркнули, что Музей Второй мировой войны уже предоставил необходимые документы, но техническое воплощение идеи по демонтажу советского герба с монумента требует времени.

Герб СССР со щита киевского монумента "Родина-Мать" начнут демонтировать через полгода. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона 7 августа.

"Думаю, что после утверждения должно пройти около полугода или немного больше для того, чтобы мы вплотную приступили к работам", — сказал Ткаченко.

Министр уточнил, что Музей Второй мировой войны в Киеве, который несет за монумент ответственность, уже подал план дальнейших действий по "декоммунизации" фигуры Родины-Матери. Он предусматривает техническое обследование, а также привлечение специалистов для составления проектной документации.

Как шло обсуждение декоммунизации монумента "Родина-Мать" в Киеве

7 июля Министерство культуры и информационной политики запустило опрос о судьбе киевского монумента "Родина-Мать". В частности, нужно было решить, что делать со щитом статуи, на котором до сих пор изображен символ тоталитарной эпохи – герб СССР.

"Мы одевали ее в маковый венок, несколько раз подсвечивали цветами украинского флага. Но есть одно "но", — сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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По словам Александра Ткаченко, технический процесс освобождения Родины-Матери от советской символики (звезда, серп и молот) — процесс достаточно непростой и в плане безопасности. Важно это сделать так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился. Для этого должны быть привлечены специалисты: инженеры и архитекторы.

Результаты всеукраинского опроса в приложении "Дія" стали известны через две недели, 21 июля. В нем приняли участие около 780 тыс. человек.

Согласно данным опроса, 85% опрошенных хотят заменить символику СССР на государственный герб Украины — тризуб. За вариант просто демонтировать советский герб проголосовало 9% опрошенных. Еще 6% ничего не хотят менять во внешнем облике монумента.

Ранее Институт национальной памяти заявил, что на декоммунизацию "Родины-Матери" и моста Патона понадобится около года. Тогда учреждение даже нашло меценатов, которые помогут демонтировать герб СССР со щита монумента.