Брак рук: у Фінляндії гниє на полях 2 млн тонн полуниці через війну в Україні

Тепер фінські фермери звернули увагу на працівників із Тайланду, які замінять українців на полуничних полях.

Фінляндія переживає нестачу робочої сили з України, що може спричинити втрати двох мільйонів тонн полуниці на полях. Причиною цього, як вважають місцеві фермери, є російсько-українська війна та несприятлива погода цього року. Про це повідомляє фінський портал новин YLE.

Оглядачі відвідали ферму Alanteen Tila у Пайміо, де щороку збирають близько 250 тонн полуниці. Але цього року майже чверть усього врожаю залишилося у полі, оскільки ферма відчуває гостру нестачу працівників, які здебільшого приїжджали з України.

"Все літо ми шукали робочу силу, як збирачів, так і продавців, і я чув, що багато підприємців говорили, як важко було знайти співробітників, — каже генеральний директор Alanteen Tila Аарні Алан.

Воєнний стан в Україні призвів до того, що фінським фермерам не вистачає робочих рук, через це загалом до 15% урожаю полуниці в країні залишиться в полях. Проте, за словами виконавчого директора Асоціації садівників та ягідників Міїки Іломякі , ситуація все ж таки не така катастрофічна, як може здатися на перший погляд, адже щороку якийсь відсоток полуниці залишається на полях.

Тим часом, фінські фермери активно шукають заміну українцям на своїх полях. Як потенційні збирачі врожаю полуниці можуть стати працівники з Тайланду. За словами підприємця Терези Койвістойнена, тайці мають досвід у подібній важкій роботі, але їх оформлення як наймана робоча сила потребує більше часу.

"Додаткова паперова тяганина, бюрократія…Тайці мають досвід у подібній важкій роботі, оскільки раніше займалися збиранням лісових ягід. У нас років десять тому вже працювали тайці і зарекомендували себе добре. Вони дуже працелюбні", — розповів підприємець.

Нагадаємо, на сайті президента України з'явилася петиція про скасування заборони на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Ініціатива вже набрала 25 000 голосів, необхідних для розгляду президентом Зеленським.

Президент Володимир Зеленський 11 червня відреагував на петицію про скасування заборони на виїзд з України для чоловіків і відмовився її задовольняти. Глава держави аргументував відмову тим, що за Конституцією захист держави є обов'язком усього народу України.