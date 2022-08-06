Нехватка рук: в Финляндии гниет на полях 2 млн тонн клубники из-за войны в Украине

Теперь финские фермеры обратили внимание на работников из Тайланда, которые заменят украинцев на клубничных полях.

Финляндия переживает нехватку рабочей силы из Украины, что может привести к гибели двух миллионов тонн клубники на полях. Причиной этому, как считают местные фермеры, — российско-украинская война и неблагоприятная погода в этому году. Об этом сообщает финский портал новостей YLE.

Обозреватели посетили ферму Alanteen Tila в Паймио, где каждый год собирают около 250 тонн клубники. Но в этом году почти четверть всего урожая осталось в поле, поскольку ферма испытывает острую нехватку работников, которые в основном приезжали из Украины.

"Все лето мы искали рабочую силу, как сборщиков, так и продавцов, и я слышал, что многие предприниматели говорили, как трудно было найти сотрудников, – говорит генеральный директор Alanteen Tila Аарни Аланне.

Военное положение в Украине привело к тому, что финским фермерам основательно не хватает рабочих рук, из-за этого в общей сложности до 15% урожая клубники в стране останется в полях. Однако, по словам исполнительного директора Ассоциации садоводов и ягодников Миики Иломяки, ситуация все же не такая катастрофическая, как может показаться на первый взгляд, ведь каждый год какой-то процент клубники остается на полях.

Тем временем финские фермеры активно ищут замену украинцам на своих полях. В качестве потенциальных сборщиков урожая клубники могут стать работники из Тайланда. По словам предпринимателя Весы Койвистойнена, тайцы имеют опыт в подобной тяжелой работе, но их оформление в качестве наемной рабочей силы требует больше времени.

"Дополнительная бумажная волокита, бюрократия…Тайцы имеют опыт в подобной тяжелой работе, так как раньше занимались сбором лесных ягод. У нас лет десять назад уже работали тайцы и зарекомендовали себя хорошо. Они очень трудолюбивые", — рассказал предприниматель.

Напомним, на сайте президента Украины появилась петиция об отмене запрета на выезд за границу для мужчин сроком от 18 до 60 лет. Инициатива уже набрала 25 000 голосов необходимых для рассмотрения президентом Зеленским.

Президент Владимир Зеленский 11 июня отреагировал на петицию об отмене запрета на выезд из Украины для мужчин и отказался ее удовлетворять. Глава государства аргументировал отказ тем. что по Конституции защита государства является обязанностью всего народа Украины.