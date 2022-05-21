Петиция об отмене запрета на выезд мужчинам из Украины набрала нужное количество подписей

Автор петиции также предлагает ввести приоритеты при мобилизации, чтобы в первую очередь в армию брали добровольцев, а не отлавливали случайных людей возле торговых центров.

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Петиция на сайте президента Украины об отмене запрета на выезд за границу для мужчин сроком от 18 до 60 лет набрала 25 000 голосов. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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По состоянию на 16:40 21 мая петиция набрала 25 484 голоса из 25 000 необходимых для рассмотрения президентом Зеленским.

Что предлагает автор инициативы

Президенту Украины предлагается:

отменить запрет на выезд с территории Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданам Украины

пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, внедрив приоритет призыва добровольцев

усилить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные нарушения.

Среди аргументов, почему стоит отменить запрет на выезд за границу, называют ситуацию, когда мужчина является единственным кормильцем семьи. Также бывают случаи, когда добровольцев отправляют домой ждать вакансий в военкомате, но параллельно военкоматы "охотятся" на мужчин у торговых центров для вручения повестки.

Позиция центральной власти по поводу отмены ограничений на выезд для мужчин призывного возраста

В начале мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во время военного положения отменять ограничение на выезд за границу мужчинам не планируют.

"Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", — сказал глава правительства.

Напомним, в Раде хотели лишать гражданства бежавших от мобилизации. Однако законопроект позже отозвали.

9 мая в Кабмине заявили, что разрешение о выезде мужчин из Украины зависит от позиции военных.