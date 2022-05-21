Петиція про скасування заборони на виїзд чоловікам із України набрала потрібну кількість підписів

Автор петиції також пропонує запровадити пріоритети при мобілізації, щоб насамперед до армії брали добровольців, а не відловлювали випадкових людей біля торгових центрів.

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Петиція на сайті президента України про відміну заборони на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 60 років набрала 25 000 голосів. Про це повідомляє сайт глави держави.

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Станом на 16:40 21 травня петиція набрала 25 484 голоси з 25 000 необхідних для розгляду президентом Зеленським.

Що пропонує автор ініціативи

Президенту України пропонується:

скасувати заборону на виїзд із території України чоловікам віком від 18 до 60 років і повернути вільний перетин кордону громадянам України;

переглянути порядок призову під час мобілізації, запровадивши пріоритет призову добровольців;

посилити відповідальність працівників військкоматів і прикордонних пропускних пунктів за корупційні порушення.

Серед аргументів, чому варто скасувати заборону виїзду за кордон, називають ситуацію, коли чоловік є єдиним годувальником сім'ї. Також трапляються випадки, коли добровольців відправляють додому чекати вакансій у військкоматі, але паралельно військкомати "полюють" на чоловіків біля торгових центрів для вручення повістки.

Позиція центральної влади щодо скасування обмежень на виїзд для чоловіків призовного віку

На початку травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під час воєнного стану скасовувати обмеження на виїзд за кордон чоловікам не планують.

"Тут насправді військові ухвалюють рішення, але я вважаю, що поки що йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні", — сказав глава уряду.

Нагадаємо, у Раді хотіли позбавляти громадянства тих, хто втік від мобілізації. Проте законопроєкт пізніше відкликали.

9 травня в Кабміні заявили, що дозвіл про виїзд чоловіків із України залежить від позиції військових.