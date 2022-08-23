У Ризі розпочали знесення пам'ятника радянським воїнам-визволителям (відео)

Учора відбулася демонстрація проти демонтажу радянського монумента, поліція затримала протестувальників. Техніка вже приступила до знесення сходів.

Вранці у вівторок, 23 серпня, в Ризі розпочався демонтаж пам'ятника радянським воїнам-визволителям Риги відповідно до рішення влади. Проти знесення об'єкту виступили 50 демонстрантів, частину з них затримала поліція. Про це пише видання Delfi.

За даними журналістів, підготовчі роботи до знесення пам'ятника почалися ще вчора — тоді біля нього зібралося близько 50 протестувальників, яких поліції вдалося розігнати протягом години. Усього затримали сімох демонстрантів.

Сьогодні ж біля підніжжя пам'ятника помітили роботу екскаваторів, які займалися демонтажем сходів. Паркани поруч із місцем проведення робіт були обладнані світлонепроникною плівкою.

Наразі біля об'єкта чергують співробітники державної та міської поліції, поряд із пам'ятником розміщено щонайменше десять мікроавтобусів із правоохоронцями.

Нагадаємо, 12 травня сейм Латвії ухвалив закон, який припиняє дію статті договору з Росією щодо безпеки військових меморіалів. Наступного дня ініціативу схвалила ризька дума. Це зняло обмеження для знесення пам'ятника радянським воїнам. 79-метровий пам'ятник відкрили 1985 року. У ніч на 25 лютого, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ніжки монумента були пофарбовані в кольори українського прапора.

Раніше в Гельсінкі демонтували монумент "Мир у всьому світі", який Фінляндії подарував СРСР, а в естонській Нарві знесли пам'ятник у вигляді танка Т-34.