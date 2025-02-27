Друга армія НАТО: Туреччина готова відправити миротворців в Україну, — Bloomberg

Інсайдери стверджують, що Туреччина відкрита до участі в миротворчих місіях в Україні. Водночас росЗМІ з посиланням на коментар адміністрації президента Реджепа Тайїпа Ердогана спростовують ці заяви.

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Після завершення війни в Україні Туреччина, яка є членом Північноатлантичного альянсу (НАТО) та має в ньому другу за величиною армію після США, відкрита до відправлення своїх військ як миротворчих сил, пише Bloomberg із посиланням на неназвані обізнані джерела.

Інсайдери повідомили журналістам, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган уже обговорював це питання з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей в турецькій столиці Анкарі на початку лютого. Джерела також зазначили, що Туреччина погодиться брати участь у миротворчих місіях, тільки якщо її допустять до всіх консультацій і підготовки їх формування.

Водночас у російському пропагандистському інформагентстві "РИА Новости" із посиланням на коментар адміністрації президента Ердогана стверджують, що заяви про готовність відправити до України війська не відповідають дійсності. За словами російських журналістів, в Анкарі висловлювали готовність до посередництва, а не до відправлення військових сил.

Російські ЗМІ спростовують готовність Туреччини до відправлення миротворців в Україну Фото: Скриншот

Раніше про готовність розгорнути миротворчі війська в Україні в межах пакета гарантій безпеки заявляли Франція та Велика Британія. Президент США Дональд Трамп своєю чергою говорив, що підтримає участь європейських союзників у миротворчих силах для захисту України від повторного нападу РФ після ймовірного підписання миру.

Хоча Ердоган обговорював із Лавровим відправлення турецьких військових до України, Кремль наразі не дав відповіді щодо цього, говорять джерела видання Bloomberg. Міністерство закордонних справ Росії також не відповіло на запит про коментар.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні

Ердоган до повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022 році підтримував тісні зв'язки з Кремлем, зазначають журналісти. Після початку великої війни він користувався своєю змогою вести переговори з обома країнами. Зокрема він відіграв визначальну роль у перемовинах щодо коридору для експорту українського зерна Чорним морем, хоча в липні 2023 року Росія розірвала зернову угоду та відновила блокаду.

В серпні 2024 року ЗМІ повідомляли, що Туреччина ризикує потрапити під санкції США через продаж Росії чипів для військових потреб. Журналісти зазначали, що з 2022 року експорт з Туреччини високопріоритетних товарів військового призначення до Росії зріс у кілька разів: від 27 млн доларів у 2022 році до 85 млн доларів у 2024-му.

У вересні 2024 року Анкара подала заявку на приєднання до БРІКС (об'єднання найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, співзасновником якого є Росія), хоча під час триденного саміту в російській Казані з 22 до 24 жовтня рішення про вступ до блоку Туреччини не ухвалили.

Також у вересні 2024 року президент Туреччини Ердоган заявляв, що Крим має повернутися до складу України.

26 лютого турецькі ЗМІ писали, що Туреччина долучиться до відбудови України у 2025 році. Журналісти повідомляли, що Туреччина вже отримала від Києва проєкти, а перші тендери буде оголошено у квітні-травні.