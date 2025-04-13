Україна і Росія проведуть прямі переговори в Туреччині: у ЗМІ назвали тему обговорення

Офіційні представники України та Росії мають намір провести прямі переговори в Туреччині наступного тижня.

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Про це повідомляє CNN Turk з посиланням на джерела в Міністерстві оборони країни.

Зустріч представників Києва і Москви має відбутися 15-16 квітня в Командуванні Військово-морських сил в Анкарі.

Столицю Туреччини, як повідомляється, обрали місцем для зустрічі двох країн, на якій обговорюватимуть питання безпеки судноплавства в Чорному морі.

Інших подробиць ЗМІ не наводять. При цьому ані Україна, ані Росія поки що не робили офіційних заяв щодо можливих переговорів.

Зазначимо, що після березневих переговорів в Ер-Ріяді між Вашингтоном і Москвою, ЗС РФ утримувалися від ракетно-дронових ударів по українській портовій інфраструктурі.

Нагадаємо, наприкінці лютого міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Туреччині заявив, у якому разі може закінчитися війна в Україні. За його словами, "конфлікт" між Москвою і Києвом не завершиться без усунення його першопричин.

Також Фокус писав, що Туреччина, яка має в НАТО другу за величиною армію після США, після завершення війни в Україні відкрита до відправлення своїх військ як миротворчих сил. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже обговорював це питання з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.