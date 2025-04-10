Пауза 17 днів: РФ дотрималась перемир'я та не била по портах України, — ВМС (відео)

Збройні сили Російської Федерації не завдавали ракетно-дронових ударів по портах, як і вимагається умовами перемир'я у Чорному морі. При цьому росіяни мають можливість застосувати майже десяток ракетних кораблів, заявив речник Військово-Морських сил України, капітан 3 рангу, Дмитро Плетенчук.

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Коментар Плетенчука щодо дотримання Росією умов перемир'я пролунав у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Перемир'я в Україні - Плетенчук про припинення вогню у Чорном морі див. з 2:26

Речник ВМС України зауважив, що йому не відомі точні умови 30-денного перемир'я, про яке 24 березня домовились США з РФ та Україною. Водночас, Плетенчук визнав, що станом на 10 квітня з моменту угоди не було ударів по українській портовій інфраструктурі.

"Основною умовою була відсутність обстрілів портової інфраструктури. Якщо брати фактичний стан справ, то так, від початку цих перемовин ударів саме по портовій інфраструктурі не наносилось", — сказав він.

Крім того, представник ВМС розповів про поточну ситуацію у Чорному морі. З його слів, протягом останніх трьох діб росіяни не вивели у море жодного корабля. При цьому можливості ЧФ РФ — це п'ять надводних ракетоносії та два підводних.

"Незалежно від того, в морі вони чи ні, ми завжди ставимося до їхньої наявності як до реальної загрози. Але станом на ранок сьогоднішнього дня кораблів в морі не було вже третю добу, навіть підводного човна", — повідомив військовий.

Також Плетенчук прокоментував інформацію групи спротиву АТЕШ, яка помітила два бойових кораблі у бухті "Голландія" під Севастополем. Зі слів речник ВМС, така ситуація цілком можлива, оскільки "в Криму залишаються деякі бойові одиниці, які зараз не боєготові". Такі кораблі потребують ремонту й отримали пошкодження, а відправити їх у Новоросійськ противник змоги не має, заявив офіцер.

Перемир'я в Україні — деталі

Зазначимо, 23-24 березня в Ер-Ріяді відбулись перемовини США з РФ та Україною щодо перемир'я. За підсумками переговорів з'явилась заява про можливість припинення ударів по об'єктах енергетики та у Чорному морі. Кремль опублікував орієнтовний список об'єктів, по яких заборонялось стріляти, серед них були порти. При цьому Москва оголосила, що перемир'я почне діяти лише після того, як відбудеться послаблення санкції проти "Россільгоспбанку" та підключення його до системи платежів SWIFT. Європейський Союз, рішенням якого РФ відключили SWIFT, відповів, що це станеться лише якщо РФ покине окуповані території.

Нагадуємо, 4 квітня, під час "Чорноморського та енергетичного перемир'я", ЗС РФ вдарили балістикою по центру Кривого Рогу. Внаслідок російського удару загинуло 19 людей, з них 9 дітей, а наймолодшій загиблій дитині — три роки.