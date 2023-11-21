Смотри рекламу или жди: YouTube стал замедлять видео в браузерах с блокировщиками

Пользователи заметили снижение скорости загрузки видеороликов в Firefox с расширениями для блокировки рекламы, но в Google уверяют — это не зависит от браузера.

Related video

YouTube стал работать медленнее в браузерах Firefox, оснащенных расширениями для блокировки рекламы, чем в Chrome от Google, что свидетельствует о нововведениях со стороны поискового гиганта. Об этом сообщает портал 9to5Google.

Пользователи международного форума Reddit отметили такую особенность поведения браузеров. Один из пользователей опубликовал видео, на котором видно, как YouTube загружается в Firefox со значительной задержкой. В течение нескольких секунд страница практически пуста, на ней отображаются фоновые элементы, но нет сопутствующего контента, и лишь после паузы загружается как обычно.

Можно было бы предположить, что это просто проблема с подключением, но видео довольно ясно показывает, что это происходит именно из-за задержек со стороны Google. При подделке пользовательского агента Firefox, чтобы он выглядел как Chrome, YouTube загружается полностью как обычно. Времени ожидания не требуется, а загрузка в целом происходит значительно быстрее.

Другой пользователь нашел на YouTube.com код, который показывает в скрипте функцию "таймаута", которая заставляет пользователей ждать пять секунд перед загрузкой страницы. Однако некоторые полагают, что это может быть связано с подавлением блокировщиков рекламы. Сам код, похоже, не указывает конкретно на Firefox, но некоторые пользователи обнаружили, что использование фильтра для этого кода, похоже, сокращает время загрузки.

Скрипт с фуекцией "таймаута" сервиса YouTube Фото: Скриншот

Портал 9to5Google обратился за комментарием в Google и получил следующий ответ:

Чтобы поддержать разнообразную экосистему авторов по всему миру и предоставить миллиардам доступ к их любимому контенту на YouTube, мы предприняли попытку побудить зрителей, у которых включена блокировка рекламы, разрешить рекламу на YouTube или попробовать YouTube Premium, чтобы пользоваться сервисом без рекламы. Пользователи, у которых установлены блокировщики рекламы, могут столкнуться с неоптимальным просмотром, независимо от того, какой браузер они используют.

Другим объяснением может быть просто техническая ошибка, но какая именно, сказать сложно. Firefox действительно работает на движке браузера Gecko в отличие от более широко используемого Blink в Chrome, Edge и других, а также WebKit, который используется в Safari, но подмена браузера расширением не меняет используемый движок, что, опять же, предполагает, что это как-то связано конкретно с Firefox.

Ранее Фокус сообщал, что YouTube заблокировал украиноязычную версию документального фильма "Экоцид" о преступлениях РФ. Украиноязычную версию фильма заблокировали сразу после публикации, предположительно, из-за массовых жалоб россиян.