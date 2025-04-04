Запрет русского языка может усложнить движение Украины в Европейский Союз, — нардеп

Украина не может установить прямой запрет на использование русского языка в образовательном процессе, поскольку это может усложнить вступление в Европейский Союз.

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Об этом в интервью "Украинским новостям" рассказал народный депутат от политической партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Учитывая стремление Украины к вступлению в Европейский Союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств-членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств Украины, в том числе относительно русского языка, как в образовательном процессе, так и во время перерывов в школах", — отметил он.

По словам нардепа, такая норма будет рассматриваться как дискриминационная. Это может усложнить движение Украины в Европейский Союз.

Сергей Бабак также отметил положительную тенденцию, когда родители отказываются от того, чтобы их ребенок изучал русский язык. В частности, согласно отчету уполномоченного по защите государственного языка, в 2023/2024 году количество школьников, изучавших русский язык как отдельный предмет, сократилось в 5 раз — до 768. Только в 3-х учреждениях общего среднего образования русский язык изучался отдельно.

Такой процесс не связан с изменением законодательства, добавил депутат. Это реакция общества на военные преступления и геноцид против украинского народа.

Напомним, 22 октября нардеп Наталья Пипа рассказала, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает обязанность ученикам и педагогам общения на украинском языке во время вне учебы. Она добавила, что учителей точно будут привлекать к ответственности за русский язык на переменах, поскольку перерыв — это тоже часть образовательного процесса.

Добавим, что 1 апреля произошел языковой скандал между таксистом Bolt и клиенткой. Мужчина выругался на нее и схватил ее за лицо.