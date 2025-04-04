Заборона російської мови може ускладнити рух України до Європейського Союзу, — нардеп

Україна не може встановити пряму заборону на використання російської мови в освітньому процесі, оскільки це може ускладнити вступ до Європейського Союзу.

Related video

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів народний депутат від політичної партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Враховуючи прагнення України до вступу до Європейського Союзу, а також рекомендації Венеціанської комісії та вимоги окремих держав-членів ЄС, ми не можемо в освітньому законодавстві встановити пряму заборону щодо використання мов корінних народів та національних меншин України, у тому числі щодо російської мови, як у освітньому процесі, так і під час перерв у школах", — зазначив він.

За словами нардепа, така норма буде розглядатися як дискримінаційна. Це може ускладнити рух України до Європейського Союзу.

Сергій Бабак також відзначив позитивну тенденцію, коли батьки відмовляються від того, щоб їхня дитина вивчала російську мову. Зокрема, відповідно до звіту уповноваженого із захисту державної мови, у 2023/2024 році кількість школярів, що вивчали російську мову як окремий предмет, скоротилася в 5 разів — до 768. Лише у 3-х закладах загальної середньої освіти російська мова вивчалась окремо.

Такий процес не пов'язаний зі зміною законодавства, додав депутат. Це реакція суспільства на воєнні злочини та геноцид проти українського народу.

Нагадаємо, 22 жовтня нардепка Наталія Піпа розповіла, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який передбачає обов'язок учням і педагогам спілкування українською мовою у час поза навчанням. Вона додала, що вчителів точно притягуватимуть до відповідальності за російську мову на перервах, оскільки перерва — це теж частина освітнього процесу.

Додамо, що 1 квітня стався мовний скандал між таксистом Bolt та клієнткою. Чоловік вилаявся на неї й схопив її за обличчя.